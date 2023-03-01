Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng

Sao quốc tế 01/03/2023 15:35

Vào ngày 1/3, hơn 100 cảnh sát Hong Kong đã được huy động để tiếp tục tìm kiếm các bộ phận cơ thể của người mẫu Abby Choi (Thái Thiên Phượng).

Dẫn thông tin từ South China Morning Post, vào ngày 1/3, hơn 100 cảnh sát Hong Kong với sự trợ giúp của máy xúc và máy ủi tiếp tục được huy động để tìm kiếm các bộ phận cơ thể của người mẫuThái Thiên Phượng vào ngày 1/3 tại một bãi rác rộng ngang sân bóng ở thành phố.

Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 1

Cảnh sát cho biết chiến dịch tìm kiếm dự kiến kéo dài đến ngày 2/3, vì khu vực họ định rà soát rất rộng và sâu 5m. Trước đó, cảnh sát cho biết họ vẫn đang tìm kiếm tay và thân của cô.

 

 

"Các nghi phạm đã vứt bỏ nhiều túi đựng vật chứng quan trọng vào sáng 22/2. Chúng có thể là một số bộ phận cơ thể người hoặc có thể là quần áo, điện thoại của nạn nhân, thậm chí là hung khí", giới chức cảnh sát Alan Chung nói với các phóng viên. Trong ảnh, một cảnh sát mang hộp bằng chứng thu được trong quá trình tìm kiếm phần thi thể của cố người mẫuThái Thiên Phượng hôm 28/2.

 

Ông Chung cho biết họ chưa thể tìm thấy bộ phận quan trọng, ngoài xương mà cảnh sát không thể xác định chúng có nguồn gốc từ đâu.

 

Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 2Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 3Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 4Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 5
Cảnh sát Hong Kong tìm những phần thi thể còn lại của Thái Thiên Phượng ở khu vực Ta Kwu Ling - Ảnh: South China Morning Post

Cùng lúc đó, gia đình và bạn bè của cô đang tập trung bên ngoài ngôi nhà nơi cảnh sát nghi ngờ cô đã bị chặt xác để tỏ lòng thành kính và kêu gọi "thực thi công lý". Họ đứng thành một hàng trước ngôi nhà ở Lung Mei Tsuen, quận Tai Po để thắp hương và cầu nguyện.

Gia đình Thái Thiên Phượng đã lập bàn bái tế, cầu nguyện cho cô sớm siêu thoát. Bố mẹ cô mời một vài đạo sĩ, bày biện vật cúng theo nghi thức Đạo giáo. Những người còn lại vừa thắp nhang, vừa bật khóc trong quá trình làm lễ. 

"Cháu đã bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình, cô gái ngốc ạ. Đừng lo nghĩ nữa! Hãy thoải mái lên đường. Gia đình rất biết ơn vì có cháu nhưng chỉ tiếc số phận quá ngắn ngủi", người dì nữ người mẫu bật khóc nói. 

Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 6
Chồng hiện tại đến viếng người mẫu Thái Thiên Phượng tại hiện trường vụ án - Ảnh: Elson Li 
Cận cảnh hiện trường hơn 100 cảnh sát đào bới bãi rác để tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 7
Gia đình và một số bạn bè thân người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) của Hong Kong (Trung Quốc) đã có mặt tại nhà xác Phú Sơn vào sáng ngày 28/2 để nhận dạng thi thể - Ảnh: Orientaldaily

Cho đến nay, tổng cộng có 5 người liên quan đến vụ án củaThái Thiên Phượng đã bị bắt giam, bao gồm chồng cũ, cha mẹ và anh trai chồng cũ củaThái Thiên Phượng, cùng với nhân tình của cha chồng cũ nạn nhân.

Vào ngày 27/2, Tòa án sơ thẩm Cửu Long đã mở phiên điều trần đầu tiên với 4 nghi phạm trong vụ án. Bốn bị cáo gồm Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, 28 tuổi, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu) và Lý Thụy Hương (63 tuổi, nữ, đã nghỉ hưu). Tại phiên thẩm tra, cả 4 nghi can đều không đưa ra bất kỳ phản bác nào trước các cáo buộc giết người, xâm phạm hài cốt và cản trở công lý. Phiên tòa được hoãn đến ngày 8/5 để cảnh sát bổ sung hồ sơ điều tra. 

Vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại trở thành tâm điểm chú ý của khán giả lẫn truyền thông những ngày qua. Các cơ quan báo chí liên tục cập nhật tin tức, trong khi dư luận bày tỏ phẫn nộ trước thủ đoạn giết người tàn nhẫn của kẻ thủ ác.

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Vào ngày 28/2, Chirs - chồng Abby Choi, cha mẹ và một số bạn bè thân thiết của cố người mẫu lúc sinh thời đã có mặt tại nhà xác Phú Sơn để làm thủ tục nhận dạng thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng.

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