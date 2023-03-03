Trước sự bàng hoàng của người dân địa phương, những kẻ sát nhân được cho là đã sử dụng công thức nấu món súp nấu chậm truyền thống của Quảng Đông để phi tang thi thể Abby Choi.

Dẫn thông tin từ Bloomberg, vụ giết người mẫu Abby Choi ( Thái Thiên Phượng ) là vụ án chấn động khắp Hong Kong - nơi nổi tiếng với sự an toàn và tỉ lệ tội phạm thấp. Nguyên nhân người mẫu Hong Kong 28 tuổi bị sát hại được cho là liên quan tới căn hộ sang trọng mà cô mua dưới tên của bố chồng cũ. Khi Abby Choi định bán căn hộ rộng gần 170m2 với giá hơn 70 triệu đô la Hong Kong (8,9 triệu USD) vào cuối năm 2019, gia đình chồng cũ đã phản đối.

Cảnh sát đã sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS của chiếc ô tô 7 chỗ chở Thái Thiên Phượng và cảnh quay camera giám sát từ nhiều nguồn để lần ra hiện trường nữ người mẫu bị phân xác.

Theo nguồn tin của báo SCMP, vào ngày 21/2, Thái Thiên Phượng mất tích khi cùng tài xế cũng là anh trai của chồng cũ đón con. Nhận được tin báo từ người thân nữ người mẫu, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã lập tức vào cuộc. Ngày 22/2, cảnh sát đã phát thông báo tìm người mất tích trên toàn đặc khu. 2 ngày sau, tức ngày 24/2, thi thể nữ người mẫu đã được tìm thấy tại làng Longwei, Taipo trong tình trạng không toàn vẹn.

Sau khi bắt giữ các nghi phạm, phía cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu bao gồm phần tay và thân chính. Hơn 100 nhân viên cảnh sát bao gồm các đơn vị cơ động, đội tìm kiếm trọng điểm và đội tội phạm khu vực, đã được điều động tập trung tại bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling (một khu vực ở Hong Kong, Trung Quốc) để tiến hành công tác tìm kiếm. Các sĩ quan cảnh sát cũng đã sử dụng camera trên không để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên vẫn chưa thể tìm thấy phần thân và tay của cô.

Việc tìm kiếm được thực hiện sau khi cảnh sát xem xét camera an ninh gần hiện trường vụ án. Đoạn video được ghi lại vào ngày 22/2, một ngày sau khi người mẫu 28 tuổi được thông báo mất tích. Nội dung video cho thấy, một nghi phạm đang chuyển những chiếc túi từ căn hộ nơi phát hiện các bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng đến khu vực thu gom rác gần đó. Và rác được thu gom tại nơi này đã được chuyển đến bãi rác Đông Bắc Tân Giới.

Đoạn trích xuất camera ghi lại cảnh Thái Thiên Phượng chuẩn bị lên xe di chuyển đến thôn Long Vĩ vào ngày 21/2 - Ảnh: HK01

Vào ngày 2/3, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông, 41 tuổi, vì có liên quan đến vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng.người đàn ông này bị bắt vì nghi ngờ đã có hành vi hỗ trợ và tiếp tay cho kẻ phạm tội. Đây là nghi phạm thứ 6 của vụ án, cùng với 5 nghi phạm là chồng cũ, người thân trong gia đình chồng cũ, và tình nhân của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng đã bị bắt trước đó.

Riêng người phụ nữ họ Ng, là tình nhân của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng, đã được cho tại ngoại vào ngày 28-2 để chờ điều tra thêm.

Tối 2/3, các điều tra viên sẽ quay trở lại ngôi nhà ở Tai Po, nơi đã phát hiện vật dụng và một số phần thân thể của cô Thái Thiên Phượng vào ngày 24-2, để kiểm tra lại lần cuối.