Lý do Thái Thiên Phượng vẫn để bố chồng cũ đứng tên tài sản dù đã ly hôn

Dẫn thông tin từ SCMP, nguyên nhân khiến người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) bị gia đình chồng cũ ra tay sát hại tàn nhẫn là vì tranh chấp một căn hộ hạng sang thuộc dự án Kadooria nằm trong khu dân cư Kadoorie Hill. Đây là một trong những khu phố được giới siêu giàu Hong Kong (Trung Quốc) yêu thích, trong đó có cả diễn viên Lưu Đức Hoa.

Cụ thể, Thái Thiên Phượng mua căn hộ cao cấp ở Kadoorie Hill vào năm 2019. Trang tin mô tả căn hộ gồm 4 phòng ngủ, rộng 170 m2, được giao dịch với giá 72,8 triệu HKD (hơn 220 tỷ đồng), trong đó bao gồm 3 triệu HKD (hơn 9 tỷ đồng) tiền thuế phí. Sở dĩ nữ người mẫu để bố chồng cũ là Quảng Cầu đứng tên căn hộ là vì muốn né khoản thuế 7 triệu HKD (hơn 21 tỷ đồng) đối với người sở hữu nhiều bất động sản . Thời điểm đó, vì bố chồng cũ chưa sở hữu bất động sản nào, phí thuế dành cho người lần đầu mua bất động sản sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Ở Hong Kong (Trung Quốc), Thái Thiên Phượng được biết đến là "thiên kim tiểu thư" trong một gia đình giàu có. Cô cũng là nữ đại gia với khối tài sản đáng nể, trong đó có nhiều bất động sản có giá trị. Thái Thiên Phượng cũng là giám đốc của 4 công ty với tổng tài sản cá nhân ước tính khoảng hơn 100 triệu HKD (hơn 303 tỷ đồng).

Thời gian gần đây, Thái Thiên Phượng đã có ý định bán căn hộ ở Kadoorie Hill với mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, động thái này đã khiến gia đình chồng cũ phản đối, ra sức tranh chấp. Bạn thân Thái Thiên Phượng còn tiết lộ nữ người mẫu đã bị bố chồng cũ đe dọa: "Nếu cô dám bán căn hộ, tôi sẽ giết cô!".

Trước khi qua đời, Thái Thiên Phượng đã tìm đến luật sư và nhận được lời khuyên pháp lý rằng nếu cô có thể chứng minh được bản thân đã trả tiền mua nhà và các khoản thuế phí thì có thể nhận được lại số tiền đã bỏ ra. Và sau khi căn hộ được rao bán, lời đe dọa từ bố chồng cũ với Thái Thiên Phượng đã thành sự thật.

Hình ảnh nội thất bên trong căn hộ cao cấp từng được chồng cũ Thái Thiên Phượng chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Dimsum Daily

Dẫn tin từ Dimsum Daily, các nghi phạm là người nhà anh ta bao gồm cha ruột Kwong Kau (65 tuổi) và anh trai Anthony Kwong (31 tuổi) cũng đang đối mặt cáo buộc đã sát hại Thái Thiên Phượng vào ngày 21/2.

Nghi phạm Jenny Li (63 tuổi), mẹ chồng cũ của người mẫu, đối diện với cáo buộc cản trở thực thi công lý vì đã tiêu hủy một số bằng chứng làm cản trở việc điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát Hong Kong cũng đã bắt giữ nghi phạm thứ 5 là một người phụ nữ họ Ng (47 tuổi), người tình của cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Người này bị tình nghi giúp che giấu Alex Kwong trước khi anh ta bị bắt.