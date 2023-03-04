Cảnh sát Hong Kong ngừng tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng sau gần 10 ngày nỗ lực

Sao quốc tế 04/03/2023 14:48

Vào ngày 4/3, cảnh sát Hong Kong kết thúc chiến dịch tìm kiếm thi thể của người mẫu Abby Choi (Thái Thiên Phượng) mặc dù đã sử dụng mọi công nghệ tối tân, huy động hơn 100 nhân viên trong suốt gần 10 ngày.

Vào ngày 4/3, trang HK01 đưa tin, cảnh sát Hong Kong chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Cơ quan chức năng đã sử dụng mọi công nghệ tối tân, huy động hơn 100 nhân viên và tìm kiếm suốt gần 10 ngày ở 5 địa điểm bị nghi vấn là nơi vứt các mảnh cơ thể của nạn nhân nhưng vẫn không có kết quả.

Ông Chung Nhã Luân, cảnh sát hình sự khu Tây Cửu Long, cho biết giới chức liên tục tìm kiếm thi thể, chứng cứ vụ án tại bãi rác ở Ta Kwu Ling nhưng không phát hiện được thêm chứng cứ nào. Ông nói việc tìm hai, ba túi liên quan vụ án trong khoảng 4.000 tấn rác khó như "mò kim đáy bể" vì hung thủ ngoan cố không khai địa điểm đã vứt xác, hung khí và vật dụng cá nhân của nạn nhân.

Ngoài ra, cảnh sát lấy làm tiếc vì điều này song cho biết đã nắm được các chứng cứ vững chắc, tiếp tục điều tra.

Cảnh sát Hong Kong ngừng tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng sau gần 10 ngày nỗ lực - Ảnh 1
Cảnh sát Hong Kong chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh: HK01

Châu Anh Kiệt, bạn thân và là người cùng gia đình Thái Thiên Phượng vào nhận diện thi thể, cho biết người nhà đã được thông báo trước về việc không thể nhận lại nguyên vẹn thi thể của cố người mẫu.

 

Châu Anh Kiệt chia sẻ thêm, anh đã ngồi bệt xuống đất, chồng và mẹ nữ người mẫu chết lặng khi nhìn thấy mức độ tổn thương trên mảnh thi thể còn sót lại của Thái Thiên Phượng trong nhà xác. Pháp y thậm chí còn phải dùng băng gạc che đi để tránh người nhà sợ hãi, ám ảnh.

Hiện tại, Chris - chồng Thái Thiên Phượng và những người thân khác của cô quá đau buồn, suy sụp. Vì vậy, anh được nhờ thay họ lên tiếng những sự việc liên quan gia đình. Người thân và bạn bè của Thái Thiên Phượng mong thực hiện tốt tâm nguyện của cô, một là chăm sóc chu đáo bốn người con, hai là duy trì quỹ từ thiện cứu giúp động vật bị bỏ rơi mà Thái Thiên Phượng thành lập.

Cảnh sát Hong Kong ngừng tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng sau gần 10 ngày nỗ lực - Ảnh 2

Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức phát hiện sáu nghi phạm liên quan vụ án, gồm Quảng Cầu, Lý Thụy Hương (bố và mẹ chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Trí, Quảng Cảng Kiệt. Người phụ nữ họ Ngũ - nhân tình của Quảng Cầu - bị cáo buộc bao che tội phạm nhưng đã được bảo lãnh tại ngoại. Hôm 2/2, Quảng Cảng Trí bị bắt khi đang ở bến cảng, dự định trốn khỏi Hong Kong. Khi sa lưới cảnh sát, nghi phạm mang theo hơn 500.000 HKD (1,5 tỷ đồng) tiền mặt và một số đồng hồ tổng trị giá hơn 4 triệu HKD (12,1 tỷ đồng).

Thiên Phượng mất tích hôm 21/2, được phát hiện thi thể hôm 24/2, tại căn hộ do Quảng Cầu thuê gần một tháng trước. Ba cha con họ Quảng bị cáo buộc sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng tại đây. Giới chức tìm được các phần chân, đầu của nạn nhân trong hai nồi innox ở căn hộ.

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Từ lúc nữ người mẫu Thái Thiên Phượng được thông báo mất tích, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã huy động hơn 100 người và sử dụng nghiệp vụ và công nghệ tối tân để truy tìm dấu vết và các nghi phạm.

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