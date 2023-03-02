Trang HK01 đưa tin, hiện tại cảnh sát hong Kong vẫn đang tiếp tục triển khai tìm kiếm các phần thi thể của Thái Thiên Phượng ( Abby Choi ). Tuy nhiên, công cuộc sẽ gặp phải nhiều khó khăn vì các nghi phạm từ chối tiết lộ nơi vứt xác cụ thể.

Theo HK01, việc tìm kiếm thi thể của Thái Thiên Phượng và các vật chứng khác như quần áo hay điện thoại của cô không chỉ để mang lại cho người mất một cơ thể trọn vẹn mà còn có ý nghĩa trong việc luận tội của các nghi phạm vụ án, mà cụ thể là gia đình chồng cũ nạn nhân.

Sáng ngày 1/3, hơn 100 nhân lực đã được điều động tới bãi rác ở Ta Kwu Ling để tiếp tục công cuộc tìm kiếm xác của cựu người mẫu. Dự kiến, với 8.000 tấn rác tại đây, quá trình tìm kiếm có thể tốn từ 2 - 3 ngày.

Nếu trong phiên xét xử tiếp theo, nếu cảnh sát vẫn chưa tìm thấy được các chứng cứ hữu hiệu trong vụ án của Thái Thiên Phượng, nạn nhân có thể sẽ không có được công lý. Vì luật của Hong Kong có nguyên tắc "nghi điểm lợi ích thuộc về bị cáo", cho nên nếu có tình tiết không thể làm rõ thì các nghi phạm sẽ có được lợi ích.

Theo nguyên tắc này, dù cho gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng có bị nghi ngờ sát hại cô, nhưng phía cảnh sát không thể tìm thấy đầy đủ thi thể hay xác định được danh tính của nạn nhân thì không thể chứng minh được họ đã phạm tội. Từ đó, cáo buộc cố ý giết người của các nghi phạm có thể chuyển thành tội ngộ sát. Thay vì chung thân, họ sẽ nhận được mức án nhẹ hơn rất nhiều.

Theo bác sĩ pháp y nổi tiếng Cao Đại Thành, việc hung thủ phân xác và phi tang bằng cách nấu chín các phần thi thể nạn nhân nhằm gây khó khăn trong quá trình xét nghiệm ADN, tăng độ khó nhận dạng và lấy dấu vân tay. Ông nói: "Tôi nghĩ kẻ sát nhân chỉ muốn che giấu ADN. Chẳng có lý do nào khác".

Còn theo bác sĩ pháp y Lương Gia Câu, người từng tham gia vào vụ án Hello Kitty gây chấn động châu Á vào năm 1999, ADN thi thể của con người nếu được đun ở nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ C trong 4 ngày thì mới mất đi. Vấn đề lớn nhất trong vụ án của Thái Thiên Phượng là nguồn gốc của các hài cốt, xương và các phần thi thể khác mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường sát hại nạn nhân.