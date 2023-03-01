Chồng cũ cố người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục hầu tòa vì 7 cáo buộc trộm cắp tài sản

Sao quốc tế 01/03/2023 23:38

Trong khi đang là nghi can trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng, Quảng Cảng Trí tiếp tục phải trình diện tòa án vì các cáo buộc trộm cắp trong quá khứ.

Theo thông tin từ South China Morning Post, ngày 28/2 vừa qua, Quảng Cảng Trí đã phải trình diện trước Tòa án Hong Kong vì 7 cáo buộc liên quan đến trộm cắp của mình. Từ tháng 5/2013 đến tháng 1/2015, chồng cũ Thái Thiên Phượng đã bị buộc tội trộm cắp 39 chiếc vòng cổ, 32 chiếc vòng tay, 13 thỏi vàng, 102 hạt vàng, 6 mặt dây chuyền và 10 lượng vàng trong 7 vụ riêng biệt.

Chồng cũ cố người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục hầu tòa vì 7 cáo buộc trộm cắp tài sản - Ảnh 1
Quảng Cảng Trí (bịt đầu) được cảnh sát đưa đi cấp cứu vì đau bụng sau khi bị bắt vào ngày 25/2 ở Hong Kong - Ảnh: Internet

Tổng số tài sản bị Quảng Cảng Trí trộm cắp thuộc về 7 cá nhân khác nhau. Địa điểm xảy ra các vụ việc bao gồm Mong Kok, Yau Ma Tei, cũng như khách sạn Harbour Plaza Metropolis ở Hung Hom.

Tại phiên tòa, công tố viên đã đề nghị tòa án tối cao hoãn việc tuyên án trong vòng 10 tuần để kiểm tra lại các bằng chứng. Theo thẩm phán Justin Ko King-sau, tòa đã tịch thu tiền bản lãnh của Quảng Cảng Trí vào tháng 11/2015 sau khi anh ta bỏ trốn và không xuất hiện theo lệnh của cảnh sát. Quảng Cảng Trí sẽ tiếp tục bị tạm giam và được xét xử vào ngày 9/5 sắp tới.

Chồng cũ cố người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục hầu tòa vì 7 cáo buộc trộm cắp tài sản - Ảnh 2

Hiện tại, Quảng Cảng Trí là 1 trong 5 nghi phạm của vụ án bắt cóc, giết hại và phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng, cũng là vợ cũ của Trí. Các nghi phạm còn lại là anh trai Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi), bố Quảng Cầu (65 tuổi), mẹ Lý Thụy Hương (63 tuổi) và một người phụ nữ khác (47 tuổi) là tình của ông Quảng Cầu.

Cảnh sát tiết lộ, gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng từ chối nói về nơi đã vứt xác của nạn nhân, gây ra khó khăn cho công tác điều tra. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại các phần cơ thể khác của nữ người mẫu như tay và thân trên đều chưa thể tìm thấy. Nếu thời gian càng kéo dài, khả năng tìm thấy đầy đủ các mảnh cơ thể của nạn nhân càng khó hơn.

Chồng cũ cố người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục hầu tòa vì 7 cáo buộc trộm cắp tài sản - Ảnh 3

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

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