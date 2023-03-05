"Đây là sự việc khiến chúng tôi bàng hoàng và thống khổ. Cô ấy và Phương Viện là bạn tốt, do đó, vợ tôi cần thời gian để nguôi ngoai. Chúng tôi cũng không muốn bàn luận nhiều về việc này", Quách Phú Thành nói.

Mới đây, trang Sina đưa tin tại sự kiện Thiên vương Hong Kong mới đây, Quách Phú Thành đã chia sẻ về sự việc người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại khi được truyền thông đặt câu hỏi. Vợ của Quách Phú Thành vốn có quan hệ thân thiết với Thái Thiên Phượng.

Bên cạnh đó, tại hiện trường phỏng vấn, nam diễn viên phải ngừng một lúc khi nhớ tới người bạn xấu số. Ngoài ra, Quách Phú Thành cũng đưa vợ tham gia sự kiện cùng để cô khuây khỏa, song Phương Viện không trả lời câu hỏi của truyền thông.

Theo thông tin từ Orange News, công tác tìm kiếm phần thi thể còn lại của Thái Thiên Phượng đã chấm dứt. Cảnh sát thông báo việc tìm kiếm những mảnh thi thể còn sót lại chấm dứt. Người thân gửi lời cảm ơn đến nỗ lực không ngừng nghỉ suốt những ngày qua của cơ quan chức năng.

Chung Nhã Luân - đại diện cảnh sát hình sự Tây Cửu Long - cho biết cơ quan chức năng không tìm thêm được bất kỳ chứng cứ nào quanh khu vực bãi rác ở Ta Kwu Ling dù huy động lớn lực lượng. "Việc tìm hai, ba túi liên quan đến vụ án trong bãi rác vài nghìn tấn như mò kim đáy bể. Chúng tôi lấy làm tiếc nhưng nắm được chứng cứ vững chắc khác để tiếp tục điều tra", Chung Nhã Luân nói.

Trước đó, 100 nhân viên của lực lượng cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc, bao gồm đội cơ động chuyển trọng tâm tìm kiếm phần thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng từ đường cống, hố ga ở làng Longwei, Taipo sang bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling. Đây là địa điểm thứ tư trong công tác tìm kiếm.

Không thể tìm nhiều phần thi thể còn lại của Thái Thiên Phượng - Ảnh: Orange News

Tính tới thời điểm hiện tại, có 6 nghi phạm liên quan đến vụ án. 5 người bị bắt ban đầu là Quảng Cầu (65 tuổi), Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, chồng cũ), Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng cũ), Dung Dung (tình nhân của Quảng Cầu - hiện được tại ngoại).

Chiều 2/3, cảnh sát đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ án sát hại Thái Thiên Phượng. Người này là bạn chồng cũ người mẫu, bị tình nghi đồng phạm, lên kế hoạch giúp Quảng Cảng Trí trốn thoát.