Theo thông tin từ trang South China Morning Post, vào ngày 6/3, thông tin Lâm Thuấn (41 tuổi, nhân viên công ty du thuyền), đã xuất hiện trước Tòa án Thành phố Cửu Long với cáo buộc có liên quan đến vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị giết, phân xác. Phía công tố viên cáo buộc Lâm Thuấn đã cố gắng giúp cho một trong các nghi phạm vụ án là Alex Kwong - chồng cũ của Thái Thiên Phượng, bỏ trốn bằng đường biển. Cuộc bỏ trốn không thành công, Alex Kwong đã bị lực lượng cảnh sát mai phục bắt tại bến tàu.

Trước đó, nghi phạm thứ 5 của vụ án là một phụ nữ 47 tuổi, nhân viên mát-xa, bị nghi là người tình của bố chồng cũ Thái Thiên Phượng. Người này bị bắt, chịu sự thẩm vấn của cảnh sát và hiện cũng đang được tại ngoại chờ điều tra thêm với cáo buộc hỗ trợ, tiếp tay cho nghi phạm.

Lâm Thuấn không bắt buộc phải đưa ra lời biện hộ ngay ở tòa vì bên công tố đã xin hoãn lại để điều tra thêm. Tòa cho phép nghi phạm này được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 50.000 đô la Hồng Kông.

Cụ thể, người phụ nữ này đã giúp bố chồng cũ Thái Thiên Phượng thuê căn nhà tại làng Lung Mei Tsuen ở quận Tai Po. Người này cũng thuê một căn hộ sang trọng khác để Alex Kwong lẩn trốn trước khi bị bắt.

Thái Thiên Phượng mất tích ngày 21/2. Đến 24/2, thi thể không nguyên vẹn của cô được cảnh sát tìm thấy tại làng Longwei, Taipo. Để phá hủy DNA và gây cản trở công tác điều tra danh tính nạn nhân, nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng đã sử dụng thủ đoạn tàn độc là phân xác sau khi gây án. Nguyên nhân là mâu thuẫn tiền bạc.

Tính đến nay, tổng cộng 6 người bị bắt, 5 người bị truy tố trong vụ án của Thái Thiên Phượng. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu. Cha, anh trai và chồng cũ Thái Thiên Phượng bị cáo buộc giết người. Mẹ chồng bị buộc tội cản trở công lý tư pháp. Họ bị tạm giam không bảo lãnh.

Vụ án Thái Thiên Phượng hiện vẫn đang được cảnh sát tích cực điều tra. Phiên tòa tiếp theo của vụ án là ngày 8/5. Cảnh sát hiện đã dừng tìm kiếm các phần còn lại của thi thể Thái Thiên Phượng sau thời gian dốc sức tìm kiếm ở nghĩa trang, cống rãnh gần hiện trường vụ án, bãi rác.