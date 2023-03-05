Theo HK01 đưa tin, vào ngày 3/3 vừa qua, lực lượng cảnh sát Hong Kong chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Cơ quan chức năng đã sử dụng mọi công nghệ tối tân, huy động hơn 100 nhân viên và tìm kiếm suốt gần 10 ngày ở 5 địa điểm bị nghi vấn là nơi vứt các mảnh cơ thể của nạn nhân nhưng vẫn không có kết quả.

Sau khi cảnh sát thông báo về việc ngừng tìm kiếm thi thể của Thái Thiên Phượng, gia đình nữ người mẫu đã vô cùng đau đớn và bất lực. Song, họ vẫn bày tỏ lòng cảm thông cũng như biết ơn đến những nỗ lực của cảnh sát trong suốt thời gian qua.

Ông Chung Nhã Luân, cảnh sát hình sự khu Tây Cửu Long, cho biết việc tìm hai, ba túi liên quan vụ án trong khoảng 4.000 tấn rác khó như "mò kim đáy bể" vì hung thủ ngoan cố không khai địa điểm đã vứt xác, hung khí và vật dụng cá nhân của nạn nhân. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nắm được các chứng cứ vững chắc, tiếp tục điều tra.

Thái Thiên Phượng qua đời để lại 4 người con gồm 2 con đầu với chồng cũ và hai con nhỏ với người chồng hiện tại. Bạn bè của nữ người mẫu cho biết hai đứa con lớn của nạn nhân đã trở thành chủ đề bàn tán của bạn bè cùng lớp, vì biết chuyện nên các bé rất buồn và thường hét lên khi đi ngang qua phòng mẹ. Trong khi đó, hai con nhỏ của cô thì không biết chuyện, được gia đình giấu với lý do mẹ đi làm xa.

Thái Thiên Phượng bên cạnh chồng hiện tại và 4 người con - Ảnh: Internet

Thái Thiên Phượng mất tích vào 14h15 ngày 21/2 vừa qua khi đang trên đường đón con đi tan học. Đến ngày 24/2, cảnh sát Hong Kong đã tìm thấy thi thể của cô tại một căn nhà tại khu vực khác vắng vẻ.

Đến nay, trong vụ án sát hại nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng đã có tổng cộng 6 nghi phạm bị bắt giữ. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu, gồm Quảng Cảng Kiệt (tài xế, anh trai chồng), Quảng Cảng Trí (Alex Kwong, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (bố chồng cũ), Lý Thụy Hương (mẹ chồng cũ). Họ bị cáo buộc giết người, cản trở tư pháp công lý và đã hầu tòa ngày 27/2.