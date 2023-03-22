Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này

Sao quốc tế 22/03/2023 07:55

Từ năm 2023 đến nay, không ít phim Hoa ngữ ra mắt và ít nhiều tạo được ấn tượng của khán giả. Trong đó, đáng chú ý là cuộc cạnh tranh của loạt cái tên đình đám như: Lưu Diệc Phi, Vương Sở Nhiên...

Mới đây, trong bảng xếp hạng Vân Hợp các bộ phim Hoa ngữ đầu 2023, nhiều tác phẩm đáng chú ý đã vào top 10 (tính theo lượt xem trung bình các tập). Trong đó, bộ phim "Hướng gió mà đi" của Đàm Tùng Vận - Vương Khải, Phù đồ duyên (Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ)... được xếp hạng vị trí khá cao.

Song, vị trí dẫn đầu lại thuộc về cái tên không quá gây chú ý về mặt truyền thông. Đó là "Cuồng phong" - dự án chính kịch với sự tham gia của Trương Dịch, Ngô Cương, Lý Nhất Đồng, Lý Kiến Nghĩa. Lượt xem trung bình mỗi tập của phim này là 176 triệu - đây là con số khủng mà bất kỳ phim nào cũng ao ước. 

 

 Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này - Ảnh 1

Trong bảng xếp hạng, một bộ phim đáng chú ý khác là "Đi đến nơi có gió" nhận được số điểm Douban lên đến 8.6 điểm (tính đến ngày 21/3/2023). Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là phim chỉ xếp ở vị trí top 10 với 20 triệu lượt xem mỗi tập. Phim có nội dung chữa lành, gam màu nhẹ nhàng được thể hiện bởi Lưu Diệc Phi, Lý Hiện. Dù không bùng nổ về mặt lượt xem nhưng hiệu ứng truyền thông và chuyện kích cầu du lịch ở tỉnh Vân Nam được phim làm khá tốt.

Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này - Ảnh 2

Ngoài ra, một số bộ phim khác của Vương Sở Nhiên, Dương Siêu Việt, Trần Tinh Húc lần lượt gồm: Nghe nói em thích tôi, Trọng Tử, Tinh lạc nhưng thành đường cũng được vào top 20 của bảng xếp hạng. Trong đó, "Nghe nói em thích tôi" do Vương Sở Nhiên đóng chính từng gây sốt ở một số nước châu Á nhưng lượt xem lại khiêm tốn (chỉ 13 triệu/tập) và xếp ở vị trí top 13.

Tác phẩm của Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên tạo hiệu ứng tốt nhưng vẫn 'lép vế' trước nữ diễn viên này - Ảnh 3

 

Top 10 phim Hoa ngữ có lượt xem hiệu quả nhất trên Vân Hợp (lần lượt tên phim và lượt xem trung bình mỗi tập) gồm:

1. Cuồng phong - 176 triệu.

2. Hướng gió mà đi - 43 triệu.

3. Đại Minh dưới kính hiển vi - 34 triệu.

4. Tam Thể -  34 triệu. 

5. Phù đồ duyên - 31 triệu.

6. Dù gió có thổi - 27 triệu.

7. Thiếu niên ca hành - 27 triệu.

8. Ngày tháng của chúng ta - 25 triệu.

9. Nguyệt ca hành - 22 triệu.

10. Đi đến nơi có gió - 20 triệu.

 

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