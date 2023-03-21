Bố Trịnh Sảng cầu xin cho con gái sống bình yên, không ngại tố cáo con rể cũ vì điều này

Gần đây, Trương Hằng tố Trịnh Sảng nói dối, quỵt nộp tiền phạt và có hành vi trốn thuế. Theo ông Trịnh Thành Hoa, Trịnh Sảng trải qua nỗi đau, hiện cô coi mọi thứ là phù du, chú tâm chăm lo cho hai con với Trương Hằng. Ông nhắn nhủ bạn trai cũ của Trịnh Sảng ngừng làm hại cô.

Trịnh Thành Hoa - cha Trịnh Sảng - bày tỏ sự bức xúc trước việc con gái liên tục bị bạn trai cũ Trương Hằng công kích và bôi nhọ. Ông đăng tải biên lai chứng minh Trịnh Sảng đã nộp đủ tiền thuế cho cơ quan chức năng sau vụ bê bối. Theo ông, Trịnh Sảng trải qua nỗi đau, biến cố và sự tổn thương mà người bình thường "không thể tưởng tượng nổi" trong những năm qua. Dù vậy, con gái ông đã buông bỏ hận thù, vượt qua khó khăn để sống tiếp.

Bên cạnh đó, cha của nữ diễn viên khẳng định Trịnh Sảng bị bạn trai cũ Trương Hằng hãm hại đến tan nát cuộc đời. Nguyên nhân là Trương Hằng không thể lấy được gia sản của bạn gái.

Anh bị Trịnh Sảng phát hiện ngoại tình với nhiều cô gái. Khi bị đề nghị chia tay, Trương Hằng cố ý ghi âm, cắt ghép những câu nói nhạy cảm như đòi bỏ con của Trịnh Sảng trong lúc nóng giận. Sau đó, Trương Hằng tung lên mạng để hủy hoại triệt để Trịnh Sảng. Đến khi đã đẩy cô vào bước đường cùng, Trương Hằng vẫn không dừng lại. Đầu năm nay, Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng bạo hành con cái, khai gian về tài sản để nhận trợ cấp người nghèo ở Mỹ.

Theo ông Trịnh Thành Hoa, hiện tại, Trịnh Sảng coi mọi thứ là phù du, chỉ chú tâm chăm lo cho hai con. Ông nhắn nhủ Trương Hằng "buông tha, ngừng làm hại để con gái ông có cuộc sống mới yên ổn".

Hiện tại, Trịnh Sảng sống tại Mỹ để giành quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng. Kết quả của vụ tranh chấp quyền nuôi con chưa rõ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Trịnh Sảng để lại lời nhắn cho người hâm mộ với thái độ tích cực. Cô cho biết đã chấp nhận việc không thể quay lại giới giải trí, sẽ sống lạc quan hơn với cuộc đời mới, vai trò mới.