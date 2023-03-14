Hậu bị phong sát, Trịnh Sảng tiếp tục vướng phải rắc rối khi bị kiện bồi thường số tiền khủng

Sao quốc tế 14/03/2023 15:27

Mới đây nhất nữ diễn viên Trịnh Sảng bị nhà sản xuất của phim "Người tình phỉ thúy" và "Tuyệt mật giả" đâm đơn kiện vì khiến hai dự án này không thể lên sóng.

Theo một số nguồn tin từ báo Trung Quốc, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã bị xử thua kiện, phải đền bù cho nhà sản xuất của hai bộ phim Người tình phỉ thúy và Tuyệt mật giả tổng số tiền lên tới 120 triệu NDT (410 tỷ đồng).

Trong đó, công ty sản xuất bộ phim Người tình phỉ thúy yêu cầu nữ diễn viên bồi thường 80,5 triệu NDT (275 tỷ đồng) vì khiến phim không thể lên sóng. Cuối cùng, tòa phán quyết Trịnh Sảng trả cho phía sản xuất phim 60 triệu NDT (205 tỷ đồng). Cô phải chi thêm 60 triệu NDT cùng 700.000 NDT (2,3 tỷ đồng) phí thụ lý vụ án cho đoàn phim Tuyệt mật giả.

Hậu bị phong sát, Trịnh Sảng tiếp tục vướng phải rắc rối khi bị kiện bồi thường số tiền khủng - Ảnh 1
Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Với việc liên tiếp thua kiện gần đây cô nàng đang phải bán tháo nhiều tài sản để có tiền trả nợ. Tuy nhiên, theo nhiều netizen đây là cái giá phải trả của cô nàng sau hàng loạt bê bối trong quá khứ dẫn đến việc bị phong sát. 

Người tình phỉ thúy sản xuất từ năm 2016, có sự tham gia của tài tử Hàn Quốc - Lee Jong Suk và Trịnh Sảng. Sau khi đóng máy, phim vướng lệnh hạn chế yếu tố Hàn Quốc trong giới giải trí Hoa ngữ nên chưa thể lên sóng. Bê bối đời tư của Trịnh Sảng vào năm 2021 tiếp tục khiến bộ phim bị đắp chiếu dài hạn. Trong khi đó, dự án Tuyệt mật giả (2019) cũng có nhiều rắc rối trong khâu sản xuất và nam phụ vướng scandal. 

Hậu bị phong sát, Trịnh Sảng tiếp tục vướng phải rắc rối khi bị kiện bồi thường số tiền khủng - Ảnh 2
Sự nghiệp của cô nàng trải đầy drama khiến fan lắc đầu ngao ngán - Ảnh: Internet

Hiện, Trịnh Sảng sống tại Mỹ để giành quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng. Ngày 8/3, nữ diễn viên đã ra hầu tòa và sẽ tiếp tục trình diện tại tòa án vào ngày 7/4. Gần 2 năm qua, cô sống tại nước ngoài và dành sự quan tâm, bù đắp cho hai đứa con. 

Dẫu vậy, cô nàng cũng chưa thoát khỏi drama khi vừa bị Trương Hằng tố bạo hành con cái và không xứng đáng làm mẹ. 

Trước khi bị phong sát, Trịnh Sảng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân của làng giải trí Hoa ngữ nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh thuần. Cô từng là diễn viên trẻ tuổi nhất trong danh mục đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 25. 

 

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