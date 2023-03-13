Vương Hạc Đệ để lộ hình xăm, phản ứng của fan khiến nhiều người bất ngờ?

Vương Hạc Đệ để lộ hình xăm nhưng phản ứng của fan mới là điều khiến nhiều người bất ngờ.

Việc để lộ hình xăm đối với các nghệ sĩ thường là điều khá nhạy cảm. Bởi lẽ việc là người nổi tiếng nên dễ hiểu khi các ngôi sao này đều bị săm soi và đánh giá kịch liệt. Tuy nhiên, mới đây nam diễn viên Trung Quốc - Vương Hạc Đệ là trường hợp ngoại lệ.

Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trái ngược với dự đoán của nhiều người. Các bình luận lại khá cởi mở với việc xăm hình của nam diễn viên. Netizen cho rằng việc có hình xăm không nói lên đạo đức của một con người, miễn là họ không làm điều gì phạm pháp. Khi đóng phim hay lên hình, Vương Hạc Đệ cũng tinh tế che hình xăm chứ không hề để lộ hình xăm trước ống kính.

Lisa - Ảnh: Internet

Việc này làm dấy lên tranh cãi khi mới đây, Lisa (BLACKPINK) cũng lộ một hình xăm nhỏ ở lưng nhưng lại bị khán giả ném đá dữ dội. Thậm chí còn bị lăng mạ và cho là idol làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Chính vì điều này, mà hàng loạt fan ruột của cô nàng đã bức xúc cho rằng ''Tại sao nam được thoải mái hơn với việc xăm hình thì sao nữ lại bị đối xử khắt khe, bất công''.

Không chỉ ảnh hưởng đến các hợp đồng quảng cáo, việc nghệ sĩ xăm hình còn bị cho là đang ảnh hưởng xấu đến fan nhỏ tuổi. Đa số họ sẽ xăm ở những chỗ kín đáo và ít người thấy như lưng, bụng,... Tuy nhiên nhiều người hâm mộ của các ngôi sao này đều cho rằng dư luận nên có cái nhìn cởi mở hơn về việc này, nhất là đối với các ngôi sao nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-hac-e-e-lo-hinh-xam-phan-ung-cua-fan-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-563967.html