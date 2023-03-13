Vương Hạc Đệ để lộ hình xăm, phản ứng của fan khiến nhiều người bất ngờ?

Sao quốc tế 13/03/2023 19:50

Vương Hạc Đệ để lộ hình xăm nhưng phản ứng của fan mới là điều khiến nhiều người bất ngờ.

Việc để lộ hình xăm đối với các nghệ sĩ thường là điều khá nhạy cảm. Bởi lẽ việc là người nổi tiếng nên dễ hiểu khi các ngôi sao này đều bị săm soi và đánh giá kịch liệt. Tuy nhiên, mới đây nam diễn viên Trung Quốc - Vương Hạc Đệ là trường hợp ngoại lệ. 

Vương Hạc Đệ để lộ hình xăm, phản ứng của fan khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trái ngược với dự đoán của nhiều người. Các bình luận lại khá cởi mở với việc xăm hình của nam diễn viên. Netizen cho rằng việc có hình xăm không nói lên đạo đức của một con người, miễn là họ không làm điều gì phạm pháp. Khi đóng phim hay lên hình, Vương Hạc Đệ cũng tinh tế che hình xăm chứ không hề để lộ hình xăm trước ống kính.

Vương Hạc Đệ để lộ hình xăm, phản ứng của fan khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 2
Lisa - Ảnh: Internet

Việc này làm dấy lên tranh cãi khi mới đây, Lisa (BLACKPINK) cũng lộ một hình xăm nhỏ ở lưng nhưng lại bị khán giả ném đá dữ dội. Thậm chí còn bị lăng mạ và cho là idol làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Chính vì điều này, mà hàng loạt fan ruột của cô nàng đã bức xúc cho rằng ''Tại sao nam được thoải mái hơn với việc xăm hình thì sao nữ lại bị đối xử khắt khe, bất công''. 

Không chỉ ảnh hưởng đến các hợp đồng quảng cáo, việc nghệ sĩ xăm hình còn bị cho là đang ảnh hưởng xấu đến fan nhỏ tuổi. Đa số họ sẽ xăm ở những chỗ kín đáo và ít người thấy như lưng, bụng,... Tuy nhiên nhiều người hâm mộ của các ngôi sao này đều cho rằng dư luận nên có cái nhìn cởi mở hơn về việc này, nhất là đối với các ngôi sao nữ. 

Tiết lộ bất ngờ về dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không phải là sao nam được nhắm đến đầu tiên

Tiết lộ bất ngờ về dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không phải là sao nam được nhắm đến đầu tiên

Netizen bất ngờ khi Vương Hạc Đệ không phải là nam chính được nhắm đến đầu tiên trong Thương Lan Quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Vương Hạc Đệ lộ hình xăm Lisa sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ bất ngờ về dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không phải là sao nam được nhắm đến đầu tiên

Tiết lộ bất ngờ về dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không phải là sao nam được nhắm đến đầu tiên

Fan xứ Trung háo hức trước thông tin King Weibo năm nay có khả năng đổi chủ: Tiêu Chiến gặp khó trước Vương Hạc Đệ

Fan xứ Trung háo hức trước thông tin King Weibo năm nay có khả năng đổi chủ: Tiêu Chiến gặp khó trước Vương Hạc Đệ

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều bị nhận gạch đá từ netizen vì để lộ điều này

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều bị nhận gạch đá từ netizen vì để lộ điều này

Trần Phi Vũ chính thức rớt đài, Vương Hạc Đệ sắp sửa lên ngôi 'tân vương' của lứa tiểu sinh 95?

Trần Phi Vũ chính thức rớt đài, Vương Hạc Đệ sắp sửa lên ngôi 'tân vương' của lứa tiểu sinh 95?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2023: Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp trong phim hiện đại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đi ăn cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2023: Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp trong phim hiện đại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đi ăn cùng nhau?

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 31 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới