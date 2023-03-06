Fan xứ Trung háo hức trước thông tin King Weibo năm nay có khả năng đổi chủ: Tiêu Chiến gặp khó trước Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ có khả năng lớn soán ngôi King weibo năm nay của Tiêu Chiến.

Thành công lớn với dự án phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn trong năm 2022, Tiêu Chiến đang là cái tên được dân tình dự đoán sẽ trở thành King tại Đêm hội Weibo năm nay. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen cho rằng điều này cũng sẽ rất khó khăn khi Cbiz đang có rất nhiều sao nam tài năng khác.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Cụ thể năm 2022 có rất nhiều nam diễn viên nổi bật được công chúng chú ý đến như Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi hay Trần Phi Vũ, tuy nhiên hầu hết những cái tên trên đều đang gặp khó nếu phải đối đầu với Tiêu Chiến.

Theo đó, như tình hình được cập nhật, vị trí đầu bảng nam hiện đang thuộc về Tiêu Chiến với hơn 17 ngàn lượt vote, chiếm tỷ lệ 44,2%. Ngôi á quân đang tạm thuộc về nam diễn viên trẻ Vương Hạc Đệ với hơn 2 ngàn lượt bình chọn, chiếm tỷ lệ 5,3%.

Có thể thấy, số lượng phiếu của Tiêu Chiến đang áp đảo hoàn toàn đàn em của mình và các đối thủ cạnh tranh.

Vương Hạc Đệ nổi lên là ứng cử viên so tài với Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Theo như kết quả bình chọn hiện tại, mặc dù nhỉnh hơn trong cuộc đua lá phiếu nhưng với các tiêu chí phụ được đặt ra năm nay, netizen lo lắng nam diễn viên nổi tiếng chưa thật sự chắc kèo với giải thưởng này. Thậm chí Vương Hạc Đệ còn nổi lên là cái tên có thể thách thức mỹ nam Trần Tình Lệnh khi đã có một năm 2022 cực kỳ xuất sắc.

Dẫu vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán còn theo fan, với họ ai thắng cũng không quan trọng nhưng nếu Vương Hạc Đệ giành chiến thắng sẽ tương đối thú vị hơn bởi khán giả đã quá quen thuộc việc Tiêu Chiến một mình một ngựa trong các giải thưởng gần đây.

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