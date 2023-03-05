Hé lộ nguyên nhân thật sự Tiêu Chiến lập Instagram: Tất cả là vì người này?

Mục đích thật sự của Tiêu Chiến khi lập Instagram khiến netizen tò mò.

Việc nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc - Tiêu Chiến mở tài khoản Instagram đã khiến không ít khán giả thắc mắc. Thậm chí đề tài này còn trở nên cực kỳ thu hút khi có rất nhiều netizen tò mò với quyết định mở tài khoản của nam chính Trần Tình Lệnh.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Theo đó, nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng nam diễn viên nổi tiếng mở thêm một tài khoản mạng xã hội là vì đang muốn phát triển ra nước ngoài. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen lại cho rằng việc bản thân Tiêu Chiến vẫn còn yếu kém nhiều mặt từ diễn xuất cho đến tiếng anh nên trước mắt anh sẽ không vội vàng muốn mở rộng tên tuổi của mình ra khỏi thị trường Cbiz.

Hơn nữa ở thị trường Trung Quốc hiện tại, anh vẫn là đỉnh lưu, tài nguyên dồi dào chẳng thiếu. Mặt khác, gần như những nghệ sỹ Hoa Ngữ phát triển ở quốc tế thì mức thu nhập không thể bằng so với thời còn nổi ở trong nước. Chính bởi điều đó, dân tình nghĩ việc Tiêu Chiến lập Instagram chỉ như là một món quà mà anh muốn dành tặng cho fan quốc tế của mình.





Tiêu Chiến là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Tiêu Chiến bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE. Anh trở thành đỉnh lưu tại Cbiz sau sự thành công của dự án Trần Tình Lệnh.

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