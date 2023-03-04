Từng là bạn hữu thân thiết, Tiêu Chiến quyết trở mặt với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã không còn thân thiết như xưa khiến fan lo lắng.

Năm 2019, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một bước thành sao hạng A nhờ thành công của dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần Tình Lệnh.

Dẫu vậy cũng kể từ thời điểm đó, hai chàng mỹ nam này có hướng phát triển khá khác nhau. Nếu Tiêu Chiến tập trung chủ yếu ở mảng truyền hình thì Vương Nhất Bác lại chuyển hướng qua màn ảnh rộng. Tuy nhiên, vừa xuất hiện thông tin gần đây cho biết nam diễn viên họ Tiêu sắp sửa lấn sang màn ảnh rộng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Theo đó, trước đây Tiêu Chiến từng trở thành nam chính trong dự án Tru Tiên bản điện ảnh. Tuy nhiên, diễn xuất và tạo hình của anh chàng đều không được lòng khán giả. Thậm chí Tiêu Chiến còn bị chỉ trích nên học lại cách diễn xuất trước khi nhận một vai diễn nào đó thì hơn.

Dù tài nguyên mảng truyền hình rất lớn, song hiện tại chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh vẫn muốn phát triển mảng điện ảnh. Nếu thông tin này là sự thật, vị thế của Vương Nhất Bác cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi trước đó cũng giống như đồng nghiệp mỹ nam họ Vương vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi không có lấy một vai diễn thành công kể từ Trần Tình Lệnh.

Ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến đang có một số dự án truyền hình được khán giả cực kỳ mong đợi là Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi. Hai bộ phim này được kỳ vọng sẽ bạo lớn khi lên sóng vì sở hữu dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt. Thêm vào đó, có đỉnh lưu lượng như Tiêu Chiến tham gia, chắc chắn những bộ phim này sẽ đạt thành tích tốt trong khoảng lượt xem.

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