Được xem là sao nam Cbiz hot nhất xứ Trung, Tiêu Chiến vẫn bị xem là chưa đủ nổi tiếng vì điều này

Sao quốc tế 02/03/2023 16:26

Tiêu Chiến bất ngờ bị chê chưa đủ đẳng cấp để đứng vào hàng ngũ những sao nam thành công tại Cbiz.

Nhờ sức nóng của Trần Tình LệnhTiêu Chiến từ diễn viên tuyến 18, kém nổi đã bật lên hàng sao hạng A, trở thành đỉnh lưu trong làng giải trí Hoa ngữ. Dẫu vậy với những bộ phận fan Cbiz khó tính, họ đều cho rằng việc Tiêu Chiến lọt vào hàng đỉnh lưu là quá sớm và không xứng đáng. 

Được xem là sao nam Cbiz hot nhất xứ Trung, Tiêu Chiến vẫn bị xem là chưa đủ nổi tiếng vì điều này - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây, khi Vu Chính đăng bài trên Weibo mong cư dân mạng giới thiệu và đề xuất cho mình những nghệ sĩ có điều kiện tốt, kỹ thuật diễn xuất tệ nhưng nổi tiếng. Lập tức phía dưới phần bình luận, người hâm mộ đều chỉ ra cái tên Tiêu Chiến. 

Điều này ngay lập tức khiến nhiều người không khỏi phần bất ngờ bởi Tiêu Chiến đã và đang là sao nam nổi nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại. 

Được xem là sao nam Cbiz hot nhất xứ Trung, Tiêu Chiến vẫn bị xem là chưa đủ nổi tiếng vì điều này - Ảnh 2
Tiêu Chiến nhiều lần bị hoài nghi về năng lực thực sự của mình - Ảnh: Internet

 

Trước đó không ít lần, nam diễn viên đã vướng phải những tin đồn không hay về khả năng diễn xuất thực sự của mình như  việc biên kịch Uông Hải Lâm từng phê bình khi cho rằng Tiêu Chiến không có tố chất tư duy của một diễn viên:'So sánh cậu ta với các diễn viên chuyên nghiệp là một sự xúc phạm. Tiêu Chiến vẫn còn là người mới, cậu ấy không là gì cả. Hy vọng cậu ấy sẽ cố gắng học tập'.

Bên cạnh đó, Uông Hải Lâm còn đăng tải thêm một bài viết thông cảm cho đạo diễn Tôn Hạo khi phải hướng dẫn Tiêu Chiến đến từng chi tiết.

 

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