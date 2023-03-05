TOP những bộ phim được fan Cbiz háo hức trong năm 2023: Tiêu Chiến và Dương Tử đối đầu

Sao quốc tế 05/03/2023 19:20

Trương Tương Tư, Ngọc Cốt Dao,...đang là những bộ phim được fan Cbiz ngóng chờ nhất trong năm 2023.

Mới đây theo những trang báo uy tín của Trung Quốc đã công bố danh sách những bộ phim Hoa ngữ được mong đợi nhất năm 2023, trong đó Trường Tương Tư, Ngọc Cốt Dao hiện đang là các dự án được fan quan tâm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. 

Nhìn vào bảng danh sách này không ít người ngạc nhiên khi các dự án được đầu tư lớn như Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh hay Ninh An Như Mộng/ Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc đóng chính, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch hoàn toàn "sủi mất tăm hơi", không được đề cập tới. 

TOP những bộ phim được fan Cbiz háo hức trong năm 2023: Tiêu Chiến và Dương Tử đối đầu - Ảnh 1
Bảng danh sách những bộ phim được fan ngóng chờ nhất trong năm 2023 - Ảnh: Internet

An Lạc Truyện, Ngọc Cốt Dao đều là những dự án đã đóng máy và chỉnh sửa hậu kỳ xong từ lâu, cũng từng có không ít tin đồn về việc hai tác phẩm này lên sóng trong năm 2022. Nhưng mãi tới tận bây giờ, dù đã bước sang 2023 được một thời gian, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Tiêu Chiến chưa có bất cứ thông báo nào về thời gian ra mắt. 

Nhưng dù vậy, ít nhất khán giả còn nhìn thấy hi vọng ở An Lạc Truyện vì phim đã được cấp giấy phép phát sóng, còn Ngọc Cốt Dao vẫn đang gặp khó trong khâu kiểm duyệt làm cho khán giả chỉ biết chờ đợi trong mỏi mòn, vô vọng. 

TOP những bộ phim được fan Cbiz háo hức trong năm 2023: Tiêu Chiến và Dương Tử đối đầu - Ảnh 2
Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Ngoài ra Tiêu Chiến chính là ngôi sao có nhiều phim được ngóng chờ nhất trong năm 2023 khi có đến 3 dự án .Cụ thể, ngoài Ngọc Cốt Dao vừa đề cập ở trên, còn có Nắng Gắt Bên Tôi và Vùng Biển Trong Mơ Ấy. 

Dương Tử cũng không kém cạnh "bạn trai tin đồn" Tiêu Chiến, cô giành được hai suất trong bảng tổng hợp này, bao gồm: Trường Tương Tư và Tình Yêu 199, hợp tác cùng đàn em Phạm Thừa Thừa. 

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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