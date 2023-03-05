Sau khi chia tay, Trần Quốc Phú (SN 1982, ngụ tỉnh Tiền Giang) đã cầm búa đuổi đánh bạn gái cũ vì phát hiện chung sống với người khác.

Theo thông tin từ báo VOV, công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Phú (SN 1982, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, do ghen tức trong chuyện tình cảm, trưa 19/2, khi biết bạn gái cũ đang ngồi uống nước tại một quán cà phê ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, Phú mang theo búa đến quán tìm chị này.

Trần Quốc Phú tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VOV

Thông tin từ Zing News cho biết thêm ngay sau khi thấy Phú, người phụ nữ bỏ chạy. Phú đuổi theo, dùng búa đánh vào đầu và tay người phụ nữ gây thương tích. Được mọi người can ngăn, Phú bỏ đi. Sau đó, Phú đến Công an xã đầu thú. Người phụ nữ được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương ở tay và đầu.

Sau khi gây án, Phú đến cơ quan công an đầu thú. Phú khai nạn nhân là bạn gái cũ. Sau khi chia tay với Phú, người phụ nữ này sống chung với người khác. Phú ghen tức và gây ra vụ việc trên.

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