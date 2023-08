Trước đó, ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, Thường Tín) gửi tại cơ sở trông giữ trẻ bị ngã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) song không cứu chữa được nên bệnh viện trả về gia đình.

Theo thông tin từ báo Giao Thông liên quan đến vụ việc bé trai 17 tháng tuổi bị đánh tử vong, hiện Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra vụ việc.

Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Tri Thức và Cuộc Sống

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã vào cuộc xác minh, xác định cháu Đ. được gửi tại cơ sở trông trẻ ở thôn Vạn Điểm (xã Vạn Điểm) của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành.

Sau đó, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập An và Lành lên trụ sở để lấy lời khai. Ban đầu, An và Lành khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài.