Trước đó, ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, Thường Tín) gửi tại cơ sở trông giữ trẻ bị ngã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) song không cứu chữa được nên bệnh viện trả về gia đình.

Theo thông tin từ báo Giao Thông liên quan đến vụ việc bé trai 17 tháng tuổi bị đánh tử vong, hiện Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra vụ việc.

Sau đó, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập An và Lành lên trụ sở để lấy lời khai. Ban đầu, An và Lành khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã vào cuộc xác minh, xác định cháu Đ. được gửi tại cơ sở trông trẻ ở thôn Vạn Điểm (xã Vạn Điểm) của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành.

Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường.

Cả 2 sau đó thay đổi lời khai, cho biết Lành đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà và An thì bế trượt cháu bé làm nạn nhân ngã đập đầu.

Vết thương do ác mẫu gây ra cho nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Đối với lời khai này, cơ quan điều tra vẫn nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh.

Sau 24 giờ đấu tranh, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành dã man cháu Đ. dẫn đến thương tích nặng và khiến nạn nhân tử vong.

Theo lời khai của An và Lành, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp. Đến khoảng 9h, hai người này đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành dùng tay tát nạn nhân.

Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 ngày 23/2, bố mẹ bé trai đến đón con và được báo là Đ. tự ngã.

Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé Đ. tiếp tục được đưa đến lớp. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Dù được chữa trị tích cực nhưng đến chiều 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu bé về gia đình vì tiên lượng xấu. Đến tối hôm sau, nạn nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Sự việc cháu bé 17 tháng tuổi bị hai cô giáo ở điểm trông giữ trẻ đánh đến tử vong đang nhận được sự quan tâm của dư luận bởi sự tàn nhẫn đến lạnh người của 2 đối tượng mang danh là bảo mẫu.

Thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, hành vi của 2 bảo mẫu trên là đặc biệt nghiêm trọng, đang tâm sử dụng vũ lực tước đoạt đi tính mạng của cháu bé 17 tháng tuổi rất dã man, tàn ác.

Xét hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô cớ đánh đập dã man, tàn ác cháu bé tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Các đối tượng là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, vì lợi ích đã bất chấp pháp luật, mở cơ sở trông giữ trẻ trái phép, không có tình thương yêu trẻ, bạo hành cháu bé tử vong chết trong đau đớn nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em đang có xu hướng gia tăng phức tạp trong xã hội hiện nay.

Trong vụ án này, các đối tượng cùng thống nhất ý chí bạo hành cháu nên có vai trò ngang nhau, cùng phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội Giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất tử hình.