Trước khi treo cổ tự tử tại phòng làm việc, Phó trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở GTVT Hải Phòng được cho là để lại bức thư tuyệt mệnh.

Theo thông tin từ báo VOV vào khoảng 20h tối qua (2/3), nhân viên Sở Giao thông & Vận Tải TP Hải Phòng (địa chỉ tại số 1 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) phát hiện ông Cao Văn Thường (sinh năm 1976, Phó Trưởng phòng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái) tử vong trong trạng thái treo cổ trong phòng làm việc.

Trong máy tính cá nhân của ông Thường có để lại một bức thư.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm ông Hoàng Triệu Hùng, Phó giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết ông Thường là cán bộ trẻ có năng lực, hiền lành. Thời điểm trước khi mất, ông Thường có biểu hiện bị trầm cảm nhưng không chia sẻ với các anh em đồng nghiệp trong cơ quan nên không ai hay biết nguyên nhân vì sao. Đêm qua khi biết tin, ông Hùng tỏ ra rất ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, căn cứ vào nội dung bức thư để lại, công an sẽ làm rõ nguyên nhân khiến ông Thường tìm đến cái chết.

Hà Nội: Cháu bé nghi bị cô giáo mầm non đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong Cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi đi lớp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-nguoi-an-ong-treo-co-tu-tu-trong-phong-lam-viec-tren-may-tinh-co-e-lai-buc-thu-tuyet-menh-561347.html