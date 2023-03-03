Vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản ở Đồng Nai: Kinh hãi trước thủ đoạn tàn độc của hung thủ

Xã hội 03/03/2023 08:05

Mới đây nhất vào sáng ngày 3/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp công an các địa phương bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, Nghĩa là nghi phạm sát hại bà H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng) rồi cướp đi nhiều tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai đã mua dâm và quen biết bà H. (làm nghề bán nước mía ở mặt tiền quốc lộ 51, phường An Hòa, TP Biên Hòa) được một thời gian. Sau khi quen biết, bà H. đã hỏi mượn 20 triệu đồng và được Nghĩa đồng ý với thỏa thuận nghi phạm sẽ được nạn nhân cho quan hệ tình dục miễn phí.

Gần đây, Nghĩa đã đòi tiền nhiều lần, nhưng bà H. không trả nên đã nảy sinh ý định giết người phụ nữ và lên kế hoạch cho việc này.

Vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản ở Đồng Nai: Kinh hãi trước thủ đoạn tàn độc của hung thủ - Ảnh 1
Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân Trí 

Trước đó như Zing News đã đăng vào ngày 1/3, Nghĩa chuẩn bị con dao, khẩu súng K59, đoạn dây dù màu xanh lá cây được đựng trong cái túi đeo bằng da. Đến khoảng 11h cùng ngày, Nghĩa rủ Phan Văn Trung (23 tuổi, quê An Giang) cùng xuống Đồng Nai để đòi tiền bà H., nếu không được thì sẽ lấy xe máy của chị H.

Hơn một giờ sau, Nghĩa chạy xe máy chở Trung đến gần quán nước bà H., sau đó Nghĩa thả Trung xuống và nói người này ngồi uống cà phê đợi mình. Riêng nghi phạm đến gặp nạn nhân. Thời điểm này, bà H. đang ở nhà một mình.

Nghĩa đòi nợ, nhưng bà H. không có tiền trả nên nói nghi phạm vào nhà để quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, Nghĩa dùng dao đâm một nhát vào người nạn nhân. Thấy bà H. la lớn, giãy giụa, người này dùng dây dù trói 2 tay nạn nhân rồi đâm thêm một nhát vào người nạn nhân.

Vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản ở Đồng Nai: Kinh hãi trước thủ đoạn tàn độc của hung thủ - Ảnh 2
Thủ đoạn tinh vi của hung thủ khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi - Ảnh: Zing News 

Theo cảnh sát, sau khi sát hại bà H., Nghĩa lấy 2 cái điện thoại của nạn nhân cùng 2 đôi bông tai rồi khóa cửa rồi rời đi. Sau đó, Nghĩa ghé đón Trung rồi chở đi mua mồi, sau đó về quán cà phê gần chợ Thủ Đức, TP.HCM, để nhậu.

Sau khi nhậu xong, Nghĩa đến một hồ nước để đốt bộ đồ đã mặc khi gây án, đồng thời vứt con dao và khẩu súng xuống nước để phi tang.

Sau 24 giờ điều tra, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa phát hiện Nghĩa và Trung đang ở công viên quảng trường Sáng Tạo, ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nên bắt giữ, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa về tội Giết người, Cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu làm rõ hành vi liên quan của Trung để xử lý theo quy định.

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