Thông tin MỚI vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn: Đã bắt được 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc

Hai đối tượng liên quan vụ nổ súng bắn người giữa ban ngày ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đều có tiền án, tiền sự và sử dụng ma tuý.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hai đối tượng gồm Trần Công Sĩ (SN 1992, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Duy Khương (SN 1995, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn).

“Trong tối hôm qua lực lượng đã bắt được 2 đối tượng. Thời điểm bị bắt một đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước, đối tượng còn lại lẩn trốn tại TP Quy Nhơn”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn pháo, gây nổ, là đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 22 giờ đêm 28/2, lực lượng công an đã bắt được Khương khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Riêng Sĩ bị bắt tại TP Quy Nhơn. Cả 2 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và sử dụng ma tuý.

vào sáng 28/2, tại khu vực giao nhau giữa ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn đã xảy ra vụ nổ súng khiến nhiều người tham gia giao thông hốt hoảng.

Đối tượng nổ súng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo clip người dân ghi lại, 2 thanh niên chở nhau trên xe máy trên đường qua khu vực trên thì người ngồi sau rút súng bắn 1 thanh niên chạy xe máy phía sau. Vụ việc xảy ra bất ngờ đã khiến chiếc xe máy cùng thanh niên bị bắn ngã xuống đường.

Sau khi bị bắn rồi ngã xuống đường, người thanh niên chạy bộ rượt đuổi theo kẻ bắn mình. Tiếp đó, người ngồi phía sau xe máy nổ phát súng thứ hai về phía thanh niên đuổi theo...

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