Mới đây nhất, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, đang điều tra vụ 2 vợ chồng ở thôn Biển Giữa, xã Biển Động, tử vong tại nhà riêng, cơ thể có nhiều vết thương.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 28/2, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân bà Hoàng Thị Tr. (SN 1965) và ông Trần Văn Q. (SN 1964 - chồng bà Tr.) tử vong ở phòng ngủ của gia đình, tại thôn Biển Giữa, xã Biển Động.

Cụ thể vào khoảng 20h tối 27/2, quần chúng nhân dân phát hiện bà Hoàng Thị Tr. và ông Trần Văn Q., tử vong tại phòng ngủ của gia đình.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể của 2 nạn nhân - Ảnh: Zing News

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” nên Công an huyện Lục Ngạn đã chuyển toàn bộ tài liệu, vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Đến 22h cùng ngày, Tổ công tác của công an tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường. Ngay trong đêm 27 rạng sáng 28/2, Công an huyện Lục Ngạn, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Tr. và ông Q.

Trước đó như Zing News đã đưa tin theo nhà chức trách, người thân nhiều lần liên lạc với bà Hoàng Thị T. (sinh năm 1965), nhưng không gọi được nên đến nhà tìm. Khi đến nơi, cửa ngôi nhà đang khóa trái, gọi không có ai thưa. Lo lắng có chuyện chẳng lành, một số người thân bà T. phá khóa.

Bên trong nhà, người dân phát hiện bà T. đã tử vong, nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Ông Q. (sinh năm 1964, chồng bà T.) cũng tử vong dưới nền nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-2-vo-chong-tu-vong-tai-nha-rieng-luc-luong-chuc-nang-tiet-lo-vu-an-co-dau-hieu-cua-toi-pham-giet-nguoi-560410.html