Tối 27/2, tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), người dân địa phương phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong ngôi nhà khóa trái.

Thông tin ban đầu từ báo Công Thương cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 27/2, anh Hoàng Văn Hà trú tại thôn Biển Giữa, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) là cháu của bà Hoàng Thị Trường không liên lạc được với bà Trường nên đã đến nhà tìm.

Khi đến nơi phát hiện ngôi nhà khóa trái cửa, gọi không có ai thưa nên anh Hà cùng một số người thân phá khóa để vào. Khi mở được cửa thì bà Trường đã tử vong trong tư thế nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công Thương

Theo thông tin từ báo Bắc Giang cho biết thêm ông Trần Văn Quang (SN 1964), là chồng của bà Trường tử vong dưới nền nhà, tay cầm một con dao nhọn; phía gáy có vỏ chai thuốc.

Vụ việc ngay lập tức được báo cho cơ quan công an. Đêm 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ.

