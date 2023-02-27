Ngày 27/2, UBND thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, đang hỗ trợ gia đình các cháu bị tử vong do đuối nước an táng các cháu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào tối 26/2, một lãnh đạo UBND TT.Cái Nước, H.Cái Nước (Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, bé B.V (5 tuổi) và bé C.K (chưa làm giấy khai sinh, cùng ngụ TT.Cái Nước, H.Cái Nước) đi chơi gần khu vực kênh xáng Lộ Xe thuộc địa bàn khóm 2, TT.Cái Nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VOV

Thôgn tin từ báo VOV cho biết đến khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, người nhà không thấy 2 cháu về nhà nên truy hô tìm kiếm. Nghi ngờ cả 2 rơi xuống kênh xáng Lộ Xe, nhiều người tiến hành mò tìm dưới lòng kênh thì phát hiện cháu B.V đã tử vong.

Đến khoảng 21h thi thể bé C.K đã được tìm thấy dưới sông.

Ông Châu Quốc Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước cho biết, “Hai cháu bé được xác định tử vong do đuối nước, thi thể đã được bàn giao cho gia đình, Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình an táng, đồng thời báo cấp trên xem xét có hỗ trợ thêm”./.

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