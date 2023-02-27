Ngay Y Tá ra tay sát hại cả gia đình nhà vợ làm hai người thiệt mạng, hai người trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo VTC News vào sáng 27/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế, bắt giữ Ngay Y Tá (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) để điều tra hành vi Giết người.

Ngay Y Tá là nghi phạm dùng hung khí truy sát gia đình nhà vợ làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Ngay Y Tá tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Theo thông tin ban đầu, tối 26/2, nghi phạm Y Tá và gia đình vợ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Tá sau đó dùng hung khí truy sát gia đình vợ.

Theo nguồn tin của Zing, 4 nạn nhân bị Tá truy sát, 2 người tử vong là vợ và chị vợ, còn bố và mẹ vợ bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Cảnh sát chưa công bố danh tính các nạn nhân.

Theo chính quyền sở tại, vợ của Tá là giáo viên tại huyện Đơn Dương.

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