TP.Đà Nẵng: Nghẹt thở giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà 4 tầng đang cháy

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 có một gác lửng sàn bằng gỗ, tường xây gạch, mái lợp ngói, sau đó lan rộng toàn bộ ngôi nhà.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào rạng sáng 25/2, đã xảy ra một vụ cháy nhà ở K325/H99/18 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng . Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã điều hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Trong quá trình chữa cháy, Chỉ huy chữa cháy đã yêu cầu chi viện thêm hai xe chữa cháy. Sau 45 phút phối hợp triển khai cứu chữa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngay khi đến hiện trường, lực lượng chữa cháy đã triển khai ba mũi để dập lửa.

Đến 8 giờ 17 phút, khi đang thu hồi phương tiện sau khi vừa kết thúc nhiệm vụ thì lực lượng phát hiện cách đó khoảng 70 m có khói bay lên tại tầng 4 của cửa hàng bán giày, dụng cụ, phụ kiện thể thao tại địa chỉ 372 Hùng Vương.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết, cửa chính phía đường Hùng Vương (cửa cuốn) đóng chặt, một cửa phụ bên hông nhà thông ra đường kiệt. Qua nắm tình hình từ người dân xung quanh, cơ sở này thường xuyên có hai người sinh sống.

Sau khi phá cửa phụ để vào trong, cảnh sát phát hiện đám cháy xảy ra ở quầy bán hàng tầng 1 khiến khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ ngôi nhà, không thể quan sát, di chuyển nếu không có đèn pin chiếu sáng.

Cảnh sát lập tức chia 3 mũi để tìm kiếm người mắc kẹt ở tầng 2,3 và 4, đồng thời phun nước dập lửa. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chữa cháy nhanh chóng cứu được 2 nạn nhân nam, nữ đang kẹt trong phòng ngủ tại tầng 3 và tầng 4 là N.N.H. (SN 2000) và P.P.T. (SN 2001).

Vụ cháy tại 372 Hùng Vương - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Cả hai được phát hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, khói bao trùm nên không thể tự di chuyển ra ngoài.

Các chiến sĩ đã dìu nạn nhân ra nơi an toàn, đồng thời bảo vệ được tài sản gồm toàn bộ hàng hóa là giày, dụng cụ, phụ kiện thể thao gần khu vực cháy, giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.