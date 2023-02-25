TP.Đà Nẵng: Nghẹt thở giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà 4 tầng đang cháy

Xã hội 25/02/2023 17:46

Ngày 25/2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết vừa cứu 2 người mắc kẹt trong cửa hàng bán đồ thể thao đang cháy, khói đen bao trùm kín tòa nhà.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào rạng sáng 25/2, đã xảy ra một vụ cháy nhà ở K325/H99/18 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã điều hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 có một gác lửng sàn bằng gỗ, tường xây gạch, mái lợp ngói, sau đó lan rộng toàn bộ ngôi nhà.

Ngay khi đến hiện trường, lực lượng chữa cháy đã triển khai ba mũi để dập lửa.

Trong quá trình chữa cháy, Chỉ huy chữa cháy đã yêu cầu chi viện thêm hai xe chữa cháy. Sau 45 phút phối hợp triển khai cứu chữa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đến 8 giờ 17 phút, khi đang thu hồi phương tiện sau khi vừa kết thúc nhiệm vụ thì lực lượng phát hiện cách đó khoảng 70 m có khói bay lên tại tầng 4 của cửa hàng bán giày, dụng cụ, phụ kiện thể thao tại địa chỉ 372 Hùng Vương.

TP.Đà Nẵng: Nghẹt thở giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà 4 tầng đang cháy - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết, cửa chính phía đường Hùng Vương (cửa cuốn) đóng chặt, một cửa phụ bên hông nhà thông ra đường kiệt. Qua nắm tình hình từ người dân xung quanh, cơ sở này thường xuyên có hai người sinh sống.

Sau khi phá cửa phụ để vào trong, cảnh sát phát hiện đám cháy xảy ra ở quầy bán hàng tầng 1 khiến khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ ngôi nhà, không thể quan sát, di chuyển nếu không có đèn pin chiếu sáng.

Cảnh sát lập tức chia 3 mũi để tìm kiếm người mắc kẹt ở tầng 2,3 và 4, đồng thời phun nước dập lửa. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chữa cháy nhanh chóng cứu được 2 nạn nhân nam, nữ đang kẹt trong phòng ngủ tại tầng 3 và tầng 4 là N.N.H. (SN 2000) và P.P.T. (SN 2001).

TP.Đà Nẵng: Nghẹt thở giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà 4 tầng đang cháy - Ảnh 2

Vụ cháy tại 372 Hùng Vương - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Cả hai được phát hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, khói bao trùm nên không thể tự di chuyển ra ngoài. 

Các chiến sĩ đã dìu nạn nhân ra nơi an toàn, đồng thời bảo vệ được tài sản gồm toàn bộ hàng hóa là giày, dụng cụ, phụ kiện thể thao gần khu vực cháy, giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 6 mất tích bí ẩn ở tỉnh Hà Tĩnh: Đã tìm thấy cháu bé

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 6 mất tích bí ẩn ở tỉnh Hà Tĩnh: Đã tìm thấy cháu bé

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người nhà đã tìm thấy nữ sinh lớp 6 ở thành phố Hà Tĩnh trong tình trạng tâm lý ổn định.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà chiến sĩ PCCC cứu người cháy nhà ở Đà Nẵng Đà Nẵng tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?