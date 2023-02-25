Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 6 mất tích bí ẩn ở tỉnh Hà Tĩnh: Đã tìm thấy cháu bé

Xã hội 25/02/2023 15:39

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người nhà đã tìm thấy nữ sinh lớp 6 ở thành phố Hà Tĩnh trong tình trạng tâm lý ổn định.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 25/2, trao đổi qua điện thoại một lãnh đạo UNND xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/2, gia đình và lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu P.H.L.N. (ngụ xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh - học sinh lớp 6, Trường THCS Giang Đồng) khi nữ sinh này đang ở trọ tại TP Hà Tĩnh.

Cũng theo vị này, sau khi rời nhà đi, nữ sinh này đã để lại một bức thư với nội dung xin phép bố mẹ đi chơi vài ngày rồi về. N. sau đó đã ra TP Hà Tĩnh thuê trọ và ở đó. Hiện tại, sức khỏe cháu N. bình thường, tâm lý ổn định.

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, vào khoảng 6h45 ngày 20/2, nữ sinh P.H.L.N. đi xe máy điện rời khỏi nhà.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 6 mất tích bí ẩn ở tỉnh Hà Tĩnh: Đã tìm thấy cháu bé - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé rời nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi đi em N. mặc áo màu nâu, sau lưng mang balo màu đen, tay cầm theo một túi xách nylon màu đỏ. Đặc điểm nhận dạng, em N. cao khoảng 1m50, nặng khoảng 40 kg.

Đến tối cùng ngày không thấy em N. về nên gia đình đã liên hệ với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm thì được biết nữ sinh này không đến lớp học.

Ngay sau đó, sự việc đã được gia đình trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Kỳ Đồng phối hợp cùng chính quyền địa phương phát thông báo tìm kiếm tung tích nữ sinh N.

 

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