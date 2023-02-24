Đắk Lắk: Tông vào rào chắn bê tông làm đường, nam thanh niên tử vong thương tâm

Xã hội 24/02/2023 10:54

Thanh niên đi xe máy bất ngờ tông vào rào chắn bê tông cảnh báo thi công đường khiến tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 24/2, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc nam thanh niên tông vào tường chắn thi công đường ngàn tỉ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại ngã 3 đường Nguyễn Lương Bằng giao với đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột.

Thời điểm này, anh Đ.X.T, (SN 1995, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), điều khiển xe máy lưu thông từ hướng huyện Cư Kuin về TP Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk: Tông vào rào chắn bê tông làm đường, nam thanh niên tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm khi xe máy chạy đến địa điểm trên, bất ngờ tông vào rào chắn bằng bê tông được đơn vị thi công ngăn để thi công đường Đại lộ Đông Tây. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 (đơn vị nhà thầu), sau khi nắm thông tin vụ tai nạn, đơn vị đã báo cho chủ đầu tư và cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Công ty đã xây dựng 2 hệ thống cảnh báo, rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án.

Hệ thống cảnh báo, rào chắn ở phía trước có lắp đèn cảnh báo cho người đi đường; còn đoạn ngăn bê tông phía sau để phòng trường hợp ôtô đi thẳng gây mất ATGT cho công nhân.

Việc dựng rào chắn nằm trong hồ sơ cấp phép theo quy định”, đại diện đơn vị nhà thầu thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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