Bước đầu, tại cơ quan điều tra, ông Trương Đình Nhạt khai, do nghi ngờ shipper Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông lấy tuýp sắt đánh anh Đạt.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào ngày 22/2, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đơn vị đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ để chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong vụ việc shipper bị đánh gãy hai tay.

Còn với nạn nhân, shipper Đạt khẳng định, trong thời gian ông Nhạt dùng tuýp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh không nhắc gì đến chuyện mất dây chuyền.

Ông Đạt khai: "Sau khi tôi tìm được sợi dây chuyền của vợ rồi, tôi xuống nhà hàng xóm kêu shipper Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết".

Cơ quan điều tra cũng làm việc với anh Đạt vào sáng 20/2, anh Đạt khai nhận, khi vợ ông Nhạt dùng ghế đánh có thể tự làm rơi dây chuyền và nhặt lên.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 11h trưa 17/2, shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên, trị giá 230.000 đồng (200.000 tiền cây và 30.000 tiền ship).

Anh Đạt đang được điều trị ở bệnh viện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi ông Nhạt không nhận hàng, anh Đạt gọi điện cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt để trực tiếp trao đổi.

Do ông Nhạt không nhận hàng nên anh Đạt đề nghị trả phí vận chuyển (30.000 đồng), trả lại đơn hàng về cho người bán, theo quy định của công ty.

Lời qua tiếng lại về phí trả hàng, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt rồi dùng tay đấm liên tiếp, dùng bình bông đập vào đầu shipper. Bức xúc vì vô cớ bị đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ.

Ông Nhạt liền hô lớn, vợ ông chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh anh Đạt.

Bị đánh, anh Đạt bỏ chạy nhờ người dân điện báo công an. Anh Đạt sau đó đi đường vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc.

Ông Nhạt thừa nhận đã đánh gây thương tích cho anh Đạt. Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… đã bị công an thu giữ.