Diễn biến MỚI vụ nam shipper bị đánh gãy 2 tay: Nghi phạm khai đánh nạn nhân vì nghi lấy trộm dây chuyền của vợ

Xã hội 22/02/2023 15:01

Mới đây nhất liên quan đến vụ nam shipper bị đánh gãy 2 tay, ông Trương Đình Nhạt cho biết do nghi ngờ bị lấy trộm dây chuyền nên mới đánh nạn nhân.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào ngày 22/2, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đơn vị đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ để chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong vụ việc shipper bị đánh gãy hai tay.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, ông Trương Đình Nhạt khai, do nghi ngờ shipper Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông lấy tuýp sắt đánh anh Đạt.

Diễn biến MỚI vụ nam shipper bị đánh gãy 2 tay: Nghi phạm khai đánh nạn nhân vì nghi lấy trộm dây chuyền của vợ - Ảnh 1
Ông Trương Đình Nhạt tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet

Ông Đạt khai: "Sau khi tôi tìm được sợi dây chuyền của vợ rồi, tôi xuống nhà hàng xóm kêu shipper Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết".

Còn với nạn nhân, shipper Đạt khẳng định, trong thời gian ông Nhạt dùng tuýp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh không nhắc gì đến chuyện mất dây chuyền.

Cơ quan điều tra cũng làm việc với anh Đạt vào sáng 20/2, anh Đạt khai nhận, khi vợ ông Nhạt dùng ghế đánh có thể tự làm rơi dây chuyền và nhặt lên.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 11h trưa 17/2, shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên, trị giá 230.000 đồng (200.000 tiền cây và 30.000 tiền ship).

 

Diễn biến MỚI vụ nam shipper bị đánh gãy 2 tay: Nghi phạm khai đánh nạn nhân vì nghi lấy trộm dây chuyền của vợ - Ảnh 2
Anh Đạt đang được điều trị ở bệnh viện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Khi ông Nhạt không nhận hàng, anh Đạt gọi điện cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt để trực tiếp trao đổi.

Do ông Nhạt không nhận hàng nên anh Đạt đề nghị trả phí vận chuyển (30.000 đồng), trả lại đơn hàng về cho người bán, theo quy định của công ty.

Lời qua tiếng lại về phí trả hàng, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt rồi dùng tay đấm liên tiếp, dùng bình bông đập vào đầu shipper. Bức xúc vì vô cớ bị đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ.

Ông Nhạt liền hô lớn, vợ ông chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh anh Đạt.

Bị đánh, anh Đạt bỏ chạy nhờ người dân điện báo công an. Anh Đạt sau đó đi đường vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc.

Ông Nhạt thừa nhận đã đánh gây thương tích cho anh Đạt. Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… đã bị công an thu giữ.

Bình Dương: Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ben phải nhờ đến xe cẩu mới đưa thể thi thể ra ngoài được

Bình Dương: Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ben phải nhờ đến xe cẩu mới đưa thể thi thể ra ngoài được

Đoạn clip ghi lại cảnh va chạm khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, mắc kẹt dưới bánh xe. Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   nam shipper bị đánh gãy hai tay nam shipper đối tượng đánh nam shipper gãy cả 2 tay lời khai của nghi phạm tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?