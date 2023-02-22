Liên quan đến vụ xe khách vụ tông xe tải đậu sát mép đường khiến 3 hành khách thiệt mạng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ hình sự tài xế gây ra vụ việc.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 22/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra dấu hiệu vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Ông Tiên là người điều khiển chiếc xe khách giường nằm của hãng Phương Trang xảy ra va chạm với xe tải đang đậu bên đường khiến 3 người chết, 13 người bị thương vào rạng sáng 21/2.
Theo đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ban đầu tài xế Nguyễn Anh Tiên khai rằng thời điểm xảy ra tai nạn đã thiếu quan sát phía trước nên để xe đâm vào xe tải đang đỗ bên lề đường.
Trước đó như báo Tuổi Trẻ đã thông tin vào lúc 1h35 cùng ngày, xe khách Phương Trang chạy tuyến Đà Lạt - Huế do ông Tiên điều khiển chở theo 30 hành khách trên tuyến quốc lộ 1, hướng Nam - Bắc.
Khi đến km 1.010+300 qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam thì tông đuôi xe tải do anh Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) làm tài xế. Lúc này xe tải đang đậu sát mép đường cùng chiều phía trước để bốc dỡ gạch.
Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng nặng, biến dạng, hông phía bên phải xe vỡ toác. Ba hành khách trên xe tử vong, 13 người bị thương.