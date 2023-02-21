Theo kết quả điều tra ban đầu, hai vợ chồng ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh shipper gãy hai tay ở Quảng Ngãi.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống về diễn biến vụ người giao hàng – shipper bị đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi , Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã có quyết định bắt giữ khẩn cấp ông Trương Đình Nhạt (ngụ xã Nghĩa Lâm) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Về tình hình sức khỏe của shipper bị đánh gãy hai tay, theo báo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) đã tiến hành ca mổ để cố định lại phần xương cho bệnh nhân Lâm Anh Đạt. Ca mổ kéo dài 2 tiếng, các bác sĩ đã phẫu thuật cố định lại xương cho bệnh nhân.

Báo Vietnamnet dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can sẽ đợi kết quả giám định thương tật với nạn nhân Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Về bà T. (vợ ông Nhạt) đang chăm sóc cháu nhỏ 2 tuổi, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét việc tạm giữ hình sự bà này hay không.

Sức khỏe của shipper Lâm Anh Đạt hiện đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh viện cho hay, để anh Đạt phục hồi, có thể làm những công việc nhẹ phải mất tới 6 tháng.

Trong khi đó, anh Đạt là lao động chính của gia đình. Trước khi đi làm shipper, anh làm công nhân tại Khu kinh tế Dung Quất. Khi bùng phát dịch COVID-19, công ty cắt giảm nhân sự nên anh phải nghỉ việc. Căn nhà gia đình người giao hàng bị đánh gãy hai tay đang ở do anh đứng ra vay ngân hàng hơn 600 triệu đồng và quyết tâm đi làm trả nợ.

Nam shipper bị nhiều vết thương nặng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17/2. Theo anh Lâm Anh Đạt, thời điểm đó, anh đến nhà ông Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Khi ông Nhạt không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh.

Sau đó vợ ông này chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt.

Chiều cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Quân y 17 tại Đà Nẵng. Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).