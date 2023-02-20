Trên địa bàn của tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe tải cuốn hai vợ chồng cùng xe máy vào gầm kéo lê trên đường, khiến hai vợ chồng tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 20/2, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm 2 vợ chồng tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 cùng ngày, xe tải BKS 34C-324.14 chạy trên đường ĐT 741 hướng từ Bình Dương đi Bình Phước.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết khi đến đoạn qua cổng khu công nghiệp Tân Bình (thuộc ấp Đồng Chinh, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo), xe này va chạm với xe máy 69L1-061.18 do ông V.V.D (SN 1966) điều khiển chở theo vợ ngồi sau là bà L.T.C (SN 1970, cùng quê Gò Quao, Kiên Giang).

Cú tông mạnh khiến cả hai vợ chồng bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm trong làn đường dành cho xe máy, xe tải nằm ở làn giữa. Hai phương tiện cách nhau hơn 5m. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

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