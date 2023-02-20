Tiền Giang: Cậu cháu cự cãi, một người bị bắn tử vong thương tâm

Xã hội 20/02/2023 10:53

Hai cậu cháu giằng co, vật nhau trên sân nhà làm nổ súng 2 phát. Hậu quả, người cậu tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 8h ngày 19/2, Huỳnh Văn Nam (23 tuổi, ngụ xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy) đi thăm vườn sầu riêng của gia đình ở xã Long Tiên (huyện Cai Lậy). Lúc này, Nam gặp cậu ruột là anh Huỳnh Văn Hiền (45 tuổi) cũng đi thăm sầu riêng ở vườn bên cạnh. 

Cả hai xảy ra cự cãi, đánh nhau vì anh Hiền cho rằng Nam để máy xịt thuốc trên lối đi chung làm hư đường. Anh Hiền chạy về nhà lấy 1 khẩu súng, 1 con dao.

Tiền Giang: Cậu cháu cự cãi, một người bị bắn tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi lấy vũ khi anh Hiền liền bắn một phát về phía Nam nhưng không trúng. Cả 2 giằng co, vật nhau trên sân nhà làm nổ súng 2 phát. Hậu quả, ông H. bị thương ở vùng đùi, gây mất máu quá nhiều nên đã tử vong tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cai Lậy đã đến bảo vệ hiện trường, thu giữ 1 khẩu súng, dạng giống súng rulô và 1 con dao.

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