Quảng Ninh: Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong chung cư, tư thế chết gây ám ảnh nhiều người

Xã hội 20/02/2023 09:05

Mới đây người dân chung cư Greenbay Garden, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong tư thế treo cổ tại căn hộ tầng 18.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào tối 19/2, thông tin từ cơ quan chức năng TP Hạ Long cho biết, vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong tư thế treo cổ tại căn hộ chung cư nằm trên địa bàn phường Hùng Thắng.

Cụ thể, vào hồi 15h20 ngày 19/2, người dân đã báo tin cho Công an phường Hùng Thắng về việc tại căn hộ A1821 chung cư Greenbay Garden (thuộc tổ 32, khu 3, phường Hùng Thắng) có mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Quảng Ninh: Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong chung cư, tư thế chết gây ám ảnh nhiều người - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hùng Thắng đã tới hiện trường để tiến hành xác minh sự việc. Qua kiểm tra phát hiện có một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại cửa nhà vệ sinh của căn hộ này.

Thông tin từ báo VOV cho biết ngay sau khi có mặt tại chung cư, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường, Công an phường Hùng Thắng xác định một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh căn hộ A1821. Người tử vong là Ng.V.T. (SN1998, đăng ký hộ khẩu tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn), đăng ký tạm trú tại căn hộ A1821 Greenbay Garden, phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

 

 

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