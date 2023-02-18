Xót xa trước thi thể của cầu thủ bóng đá nổi tiếng bị chôn vùi sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Xã hội 18/02/2023 19:33

Mới đây lực lượng giải cứu cho biết đã tìm thấy thi thể của cựu tuyển thủ Ghana, Christian Atsu đã được tìm thấy sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Atsu, 31 tuổi bị chôn vùi trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2, khiến hơn 43.000 người của cả hai quốc gia này thiệt mạng.

Một ngày sau trận động đất, có những báo cáo ban đầu Atsu đã được cứu thoát nhưng tiên đoán này thực tế không xảy ra.

Xót xa trước thi thể của cầu thủ bóng đá nổi tiếng bị chôn vùi sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1
Christian Atsu - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Quản lý của Atsu ở Thổ Nhĩ Kỳ, Murat Uzunmehmet chia sẻ với hãng tin DHA hôm 18/2, thi thể của Atsu đã được tìm thấy dưới đống đổ nát ở tỉnh Hatay, thuộc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi đã tìm thấy thân thể bất động của anh ấy. Đồ đạc của anh ấy vẫn đang được dọn đi. Điện thoại của anh ấy cũng đã được tìm thấy”, quản lý Uzunmehmet nói với DHA.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm Christian Atsu từng thi đấu cho nhiều CLB nổi tiếng châu Âu như Porto, Malaga, Newcastle, Everton,… và Chelsea. 

Tiền vệ 31 tuổi này cũng từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải khi giúp Ghana giành á quân Cúp các quốc gia châu Phi 2015. Hiện Christian Atsu đang khoác áo CLB Hatayspor của Thổ Nhĩ Kỳ.

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