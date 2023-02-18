Trong lúc cãi vã, ông Hải dùng dao chém con trai của mình tử vong. Mâu thuẫn xuất phát từ việc người con gửi cháu cho vợ chồng ông Hải chăm sóc.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết, trước đó, khoảng 23h ngày 1/1, ông Dương Nam Hải đang cùng bạn uống rượu tại nhà thì con trai là Dương Nam Hùng (31 tuổi) sang chơi và thăm con ốm.

Tại đây, hai cha con xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Nguyên nhân xác định, vợ chồng anh Hùng gửi con 3 tuổi cho ông Hải chăm sóc. Anh này cho rằng, ông Hải cho cháu uống thuốc chưa đúng liều lượng.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Trong lúc to tiếng cãi vã, anh H. cầm chén trà ném về phía bố. Lúc này, ông Hải đang ngồi uống rượu với bạn.

Thông tin từ báo Dân Trí, cho rằng con trai cư xử hỗn láo, ông Hải chạy vào nhà cầm dao ra chém anh H. Nạn nhận gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi bị bắt, Dương Nam Hải khai nhận và tỏ ra rất ân hận về hành vi mà mình đã gây ra trong lúc nóng giận.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Dương Nam Hải.

Phẫn nộ với đôi vợ chồng dùng tuýp sắt, ghế inox đánh gãy hai tay người giao hàng Do đòi tiền phí giao hàng, shipper bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí là tuýp sắt, bình hoa, ghế… đánh gãy hai tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nguoi-cha-nhan-tam-dung-dao-chem-con-trai-tu-vong-557222.html