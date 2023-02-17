Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị còng tay vẫn lăng mạ, cản trở CSGT

Xã hội 17/02/2023 13:50

Một số đoạn clip đang chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh người phụ nữ bị còng tay ở Thanh Hóa lăng mạ, xúc phạm CSGT đang làm nhiệm vụ

Theo thông tin từ Zing, trong hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị còng trái tay đứng cạnh lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Nội dung đoạn clip cho thấy người phụ nữ nhiều lần lăng mạ, buông lời nói thô tục đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Người này còn dùng thân thể cố tình đụng chạm vào người chiến sĩ công an.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra chiều 16/2, tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị còng tay vẫn lăng mạ, cản trở CSGT - Ảnh 1
Dù bị còng tay nhưng người phụ nữ vẫn có hành động nhục mạ chiến sỹ công an - Ảnh: Zing News 

Lúc này, tổ Cảnh sát giao thông (Công an huyện Bá Thước) làm nhiệm vụ, thì phát hiện người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe kiểm tra.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm ngay sau đó, xuất hiện người phụ nữ trung tuổi (chửi bới CSGT trong đoạn clip) nhận được điện thoại đã chạy tới giật biên bản, nhục mạ, cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, buộc tổ công tác CSGT huyện Bá Thước phải khống chế, còng tay người phụ nữ này lại giao cho Công an huyện xử lý.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bá Thước điều tra, làm rõ.

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