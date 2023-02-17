Khoảng 13h ngày 13/7/2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng gọi đến hẹn đi xuống Thường Tín chém người có mâu thuẫn với mình.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết theo cáo buộc, Hoàng quen biết Vũ Tá Đăng (SN 1994, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội ), đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, theo quyết định ngày 30/11/2017 của VKSND TP Hà Nội.

Khi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Đăng bảo Hoàng dừng bên lề đường đối diện nhà ông H. để theo dõi. Đợi khoảng 30 phút nhưng không thấy ông H. đi ra nên cả hai bỏ về.

Hoàng đồng ý và phóng xe máy đến đón Đăng vào chiều ngày hôm sau. Đăng đưa cho Hoàng một biển kiểm soát để thay vào chiếc xe đang đi rồi nhét dao vào túi đeo chéo. Cả hai phóng xe đi tìm ông N.V.H (50 tuổi, ở xã Hồng Vân) để chém.

Đến 16h ngày 15/7/2022, cả hai tiếp tục đi tìm ông H. để chém. Phóng xe đi qua nhà ông H. được khoảng 50m, Đăng nói với đồng bọn: "Em ơi, đây rồi, quay lại".

Ông H. bị chém đứt lìa chân - Ảnh: Báo VietNamNet

Thấy ông H. đang đi bộ trên vỉa hè, Hoàng chở Đăng quay xe lại, ngược chiều với ông H. Khi cách ông này 10m, Đăng nhảy xuống xe, cầm dao chạy đến phía sau, chém một nhát vào chân phải nạn nhân, khiến ông H. bị gãy 2 xương cẳng chân phải và bị ngã xuống đường.

Gây án xong, Đăng cầm dao nhảy lên xe máy của Hoàng cùng bỏ chạy. Về phía nạn nhân, sau đó được đưa đi cấp cứu. CQĐT xác định ông H. bị thương tổn 39% sức khoẻ.

CQĐT thu giữ được 9 đoạn video liên quan đến vụ án ghi lại hình ảnh hai nghi phạm bỏ chạy. Hoàng sau đó bị bắt, trong khi Đăng bỏ trốn và bị Công an Hà Nội ra lệnh truy nã. Công an Hà Nội đã quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với Đăng, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết qua quá trình điều tra, ông H. khai, khoảng 14h ngày 29/6/2022, Trịnh Viết T. (SN 1987, ở Hà Nội) cùng 5 đối tượng khác (chưa xác định) có đến nhà ông đập cửa, yêu cầu trả nợ 500 triệu đồng vay của T. từ năm 2018 để làm ăn.

Khi nhóm đối tượng gọi, ông H. không mở cửa. Chiều hôm đó, ông H. nhận được tin nhắn đe dọa từ số điện thoại của T. với nội dung: "Anh H. ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Theo lời khai của ông H., ông đã trả số tiền 500 triệu đồng cho T. nhưng không viết giấy biên nhận.

CQĐT cho rằng, hiện Đăng bỏ trốn và chưa ghi lời khai được của người tên T. để làm rõ nguyên nhân vụ chém ông H. Ngoài lời khai của ông H., chưa có tài liệu chứng minh T. là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Vì vậy, CQĐT đã tách vụ án hình sự và hành vi liên quan đến lời khai của ông H., khi nào bắt được Đăng sẽ làm rõ để xử lý theo pháp luật.