Ngày 16/2, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đang tìm người điều khiển xe máy trong vụ TNGT khiến 1 phụ nữ tử vong xảy ra sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 16/2, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đang tìm người điều khiển xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ đang mang thai tử vong xảy ra cùng ngày.

Theo xác định của Công an quận Ngô Quyền, vào hồi 0 giờ 40 phút ngày 16/2, tại khu vực ngã 4 Media Mart gần toà nhà Madelise LHP trên đường Lê Hồng Phong (đoạn qua địa phận phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade mang BKS 89G2 - 014.xx do anh Ngô Văn Dương (hộ khẩu thường trú tại xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) chở vợ là chị Phạm Thị Nam (hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) với xe máy nhãn hiệu Vision mang BKS 36B8 - 741.xx đi cùng chiều.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm vụ tại nạn giữa hai xe máy đã khiến chị Nam bị tử vong tại chỗ, anh Dương bị thương được đi cứu chữa tại cơ sở y tế, 2 xe máy bị hỏng. Người nam giới điều khiển xe máy mang BKS 36B8 - 741.82 đã rời khỏi hiện trường.

Công an quận Ngô Quyền hiện đang thụ lý, xác minh điều tra vụ việc. Công an quận Ngô Quyền đề nghị người điều khiển xe máy mang BKS 36B8 - 741.82 đến Công an quận Ngô Quyền để làm rõ vụ việc.

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