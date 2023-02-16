Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào ngày 16/2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hào (SN 1996, trú tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hào khai nhận quê ở tỉnh Thái Bình; lấy vợ tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên và làm cơ khí cho anh trai của vợ. Tuy nhiên, gần đây, do công việc ít, Hào tham gia chơi lô đề, tài xỉu trên mạng xã hội và thua nhiều tiền. Trước khi thực hiện vụ cướp tài sản , gia đình đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để trả nợ cho người đàn ông này.

Tối 12/2, Hào đã thua hơn 4.000 điểm lô và nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Sau đó, Hào lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội với giá gần 20 triệu đồng thường sử dụng đi bắn chim với mục đích mang đi đe dọa, cướp tài sản. Tiếp đó, người đàn ông này mượn xe máy SH của mẹ vợ, mang theo khẩu trang, mũ len, mua băng dính đen để che BKS xe máy.

Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 12/2, Hào lấy xe máy đi lòng vòng trên đường, phát hiện cửa hàng Thế giới di động ở đường Hai Bà Trưng không có bảo vệ canh giữ, một nửa cửa xếp đã hạ xuống… chỉ còn 2 nhân viên đang đếm tiền chuẩn bị ra về.

Ngay lập tức, Hào phóng xe máy vào sân, dừng xe, cầm khẩu súng xông vào bên trong cửa hàng, hô lớn: "Tao là cướp đây, có tiền, điện thoại giá trị thì bỏ hết lên bàn…". Lúc này, 2 nhân viên chưa phản ứng gì thì Hào bắn 1 phát súng vào cánh cửa kính trưng bày điện thoại vỡ tan để hù dọa nhân viên. Quá hoảng sợ, 1 nhân viên mở két lấy tiền, còn 1 người lấy khoảng 30 chiếc điện thoại các loại cho vào túi nilon mà Hào chuẩn bị sẵn…

Hiện trường nơi Hào ra tay cướp tài sản - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Cướp được tài sản, Hào điều khiển xe máy đến khu vực đường 100 (Vĩnh Phúc) để cất giấu tang vật rồi về nhà. Tại đây, người đàn ông mượn xe ô tô của anh vợ quay lại vị trí cất giấu, lấy 2 túi điện thoại rồi mở lấy 7 chiếc điện thoại có giá trị để bán lấy tiền…

Quay về nhà, Hào tiếp tục cất giấu 17 điện thoại còn lại tại khu vực vườn nhà rồi mang trả xe ô tô. Tiếp đó, người đàn ông này bắt taxi đi sân bay Nội Bài (Hà Nội) mua vé máy bay vào tỉnh Lâm Đồng và bán được 6 điện thoại có giá trên 50 triệu đồng. Trên đường di chuyển từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Hào đã bị cơ quan công an bắt giữ.