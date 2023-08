Nghẹt thở với lời kể của Trung tá cứu hỏa phút giây giải cứu nam thanh niên định nhảy lầu từ tầng 8 ở Hà Nội

Có 2 đệm hơi được bơm lên ở sân chung cư để giảm chấn thương cho nạn nhân nếu tình huống xấu xảy ra. Một tổ cán bộ, chiến sĩ khác thông qua phiên dịch viên liên tục nói chuyện, trấn tĩnh nạn nhân.

“Khó khăn xuất hiện khi chúng tôi có ý định tiếp cận nạn nhân từ bên trong nhà nhưng cửa của căn hộ là cửa khóa từ không thể mở. Khi mở được thì lo lắng nạn nhân bị kích động và nhảy xuống”, Đội phó Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 kể lại.

Lực lượng cứu hộ phải chuyển phương án sang sử dụng xe thang loại 32m để tiếp cận nạn nhân, nhưng vì bên dưới đã dành diện tích lớn để triển khai đệm hơi, nên xe thang không thể vào sát. Đồng thời, quá trình tiếp cận phải từ từ để không làm kích động nạn nhân, đảm bảo an toàn cho chính cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn cứu hộ.

“Khi đưa được giỏ thang cứu nạn vào gần, thanh niên này lập tức nhảy xuống, rất may trúng giỏ thang. Người phiên dịch viên đã phối hợp rất tốt cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để khống chế nạn nhân”, Trung tá Tâm đánh giá.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thậm chí ở bên trong giỏ thang cứu nạn, thanh niên này vùng vẫy rất khỏe, cán bộ cứu nạn phải ghì chặt và nhanh chóng điều khiển thang xuống đất an toàn.

Trung tá Phạm Thanh Tâm cho biết, anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi giỏ thang cứu nạn tiếp đất.

Sau khi đưa được người này xuống đất, đơn vị cứu nạn cứu hộ bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) tiếp tục xử lý theo quy định.

Nói về các tình huống khi cứu nạn người có ý định nhảy tự tử, Trung tá Phạm Thanh Tâm chia sẻ thêm, mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải luyện tập ngay trong đơn vị để đỡ bị bỡ ngỡ ngoài thực địa.

“Chúng tôi đặt ra nhiều tình huống có thể xảy ra để anh em ứng phó và rèn luyện. Bởi không lần cứu hộ cứu nạn nào giống lần nào”, Trung tá Phạm Thanh Tâm nói.

Trước đó như báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ 25 ngày 14/2, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo từ Công an P.Mỹ Đình 1 (Q.Nam Từ Liêm) về sự việc xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8 tòa chung cư The Emerald (P.Mỹ Đình 1).