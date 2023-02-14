Mới đây, Thiếu tá Cao Tấn Vân-Trưởng Công an thị trấn Kbang, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 nữ sinh tử vong.

Trước đó theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin vào khoảng 14 giờ ngày 13/2, em M.H (SN 2008, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Kbang, huyện Kbang (Gia Lai) cùng với một nhóm bạn đi chơi. Khi đến Sông Ba (đoạn chảy qua khu vực làng Groi, thị trấn Kbang) thì em H bị trượt chân rơi xuống sông; ngay lúc đó các bạn đi cùng lập tức hô hoán kêu cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Thông tin từ báo Gia Lai cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn, huyện Kbang (Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng tổ chức cứu hộ. Tuy nhiên, do nước sâu, em H không biết bơi nên đã tử vong ngay lúc đó. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng.

Được biết, em M.H là học sinh của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Kbang, huyện Kbang, em H đã nghỉ học từ trước Tết, đến nay chưa đi học lại, mặc dù được giáo viên và nhà trường đã thuyết phục, động viên.

Bình Dương: Va chạm với xe tải, một người phụ nữ tử vong tại chỗ Hai người phụ nữ đi xe máy đã xảy ra va chạm với xe tải vào sáng ngày 14/2 tại TP Thủ Dầu Một khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-choi-cung-nhom-ban-nu-sinh-2008-tu-vong-do-uoi-nuoc-o-gia-lai-555828.html