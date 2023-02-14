Ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, hiện nay, lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung và khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này để có kết luận cuối cùng. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam tập trung nhân lực cứu chữa các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam , cùng lãnh đạo Công an tỉnh, UBND H.Núi Thành đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa ô tô 16 chỗ và xe container khiến 8 người tử vong , để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn. Nhiều nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

"Lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân bị mất và người bị thương tại bệnh viện với số tiền 5 triệu đồng mỗi người", ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng theo Zing, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (bên trái), có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn. Ông Lai nhận định vụ tai nạn xảy ra tại đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam) rất đau xót. Biết tin, hàng chục người thân ở Quảng Nam đã bắt xe ra hiện trường. Họ đau xót khi chứng kiến 8 thi thể đầy máu, nằm bất động bên chiếc ôtô không còn nguyên vẹn. 12 nạn nhân khác bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Thông tin từ VietNamNet trước đó, Sự việc xảy ra khoảng 4h sáng nay tại ngã tư giao nhau cùng mức (giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp) thuộc địa phận Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam xe ô tô khách biển số 76B-006.60 chở theo nhiều người đâm va với xe ô tô đầu kéo biển số 92H-004.33 kéo theo rơ moóc 92R-004.69 lưu thông theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong (6 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện), bị thương 12 người, hư hỏng 2 xe ô tô.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo VietNamNet

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan CSĐT huyện Núi Thành điều tra làm rõ. Nguồn tin từ Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, theo dữ liệu GSHT của Cục Đường bộ, vụ việc xảy ra lúc 3h41, tốc độ xe biển số 76B-00660 lúc 3:40:51 là 69 km/h, trước đó 10s tốc độ là 73 km/h; xe biển số 92H-00433 lúc 3:41:15 là 30 km/h, trước đó 10s là 48km/h.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân. Hiện còn một số thi thể nạn nhân bị kẹt trong xe, lực lượng Cảnh sát PCCC CHCN Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp các lực lượng chức năng cắt xe, đưa các thi thể mắc kẹt ra ngoài. Theo ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục vụ việc, hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và phục vụ công tác điều tra, hiện trường.