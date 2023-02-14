Đến 9 giờ sáng 14/2, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Thi thể các nạn nhân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 14/2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam , cho biết các ngành chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Nhà ở sát hiện trường vụ tai nạn, bà Lê Thị Lệ (SN 1968 trú thôn 2, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), cho biết khoảng 3 giờ 40 phút, bà đang ngủ thì nghe một tiếng động mạnh như bom nổ. Lúc đó, bà và mọi người chạy ra thì thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

"Tôi và 11 người là tài xế đang nghỉ lại ở nhà tôi chạy ra thì thấy chiếc xe bị lật, trong xe có phát ra tiếng gọi ba ơi, ba ơi. Lúc này mọi người cố gắng tiếp cận, đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng" – bà Lệ kể.

Theo ghi nhận của Zing, tại hiện trường, chiếc ôtô khách bị lật ngược, cạnh đó các lực lượng chức năng đang thu gom hành lý, tài sản của các nạn nhân tử vong tại hiện trường để bàn giao cho gia đình.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng các cơ quan thành viên liên quan lên hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ông Quang đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó thủ tướng - Chủ tịch UBATGTQG và của Bộ trưởng GTVT đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Danh sách 7/8 nạn nhân tử vong, gồm: Phạm Đức Hậu, 48 tuổi (ngụ Xuân Túc, Nghĩa Hà, Quảng Ngãi); Lê Thị Xã, 53 tuổi (ngụ Nghĩa An, Quảng Ngãi); Đặng Liên, 61 tuổi (ngụ Nghĩa Phú, Quảng Ngãi); Đinh Văn Hai, 54 tuổi (ngụ Nghĩa Phú, Quảng Ngãi); Bạch Ngọc Linh, 57 tuổi (ngụ Nghĩa Hà, Quảng Ngãi); Trần Thị Máy (55 tuổi); Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi).