Ô tô khách và container va chạm trên tuyến đường ven biển thuộc huyện Núi Thành, Quảng Nam khiến 8 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ Zing, vụ tai nạn xảy ra lúc 4h sáng 14/2 tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.

Thời điểm trên, ôtô khách biển kiểm soát 76B-006.60 chở theo nhiều người lưu thông trên đường ĐT619 theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Đến địa điểm trên, ôtô khách va chạm với xe container lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải đi Cảng Tam Hiệp.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VTC News

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại hiện trường. Danh sách 7/8 nạn nhân tử vong, gồm: Phạm Đức Hậu, 48 tuổi (ngụ Xuân Túc, Nghĩa Hà, Quảng Ngãi); Lê Thị Xã, 53 tuổi (ngụ Nghĩa An, Quảng Ngãi); Đặng Liên, 61 tuổi (ngụ Nghĩa Phú, Quảng Ngãi); Đinh Văn Hai, 54 tuổi (ngụ Nghĩa Phú, Quảng Ngãi); Bạch Ngọc Linh, 57 tuổi (ngụ Nghĩa Hà, Quảng Ngãi); Trần Thị Máy (55 tuổi); Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi).

Thông tin từ báo VTC News cho biết thêm tại hiện trường, chiếc ô tô khách bị hư hỏng nặng, nằm lật ngửa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông, Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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