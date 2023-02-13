Mới đây nhất công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay đang điều tra vụ hai chị em bị người lạ dùng súng bắn gây thương tích.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào trưa 13/2, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 chị em bị thương.
Vào tối 11/2, chị Nguyễn Thị L. (SN 1998) và em gái là Nguyễn Thị Thu H. (SN 2003, cùng quê tỉnh ĐắkLắk) đứng phơi quần áo trước cửa phòng trọ tại tổ 10, thuộc khu phố 11 phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Đúng lúc này, một đối tượng bước từ trong ô tô màu trắng xuống, chĩa súng về phía 2 chị em và nổ nhiều phát súng.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết sau khi nghe tiếng nổ, chị L.T.M.L, là chị chồng của 2 nạn nhân ở cùng dãy phòng trọ chạy ra, thấy đối tượng lên xe bỏ đi cùng với một đối tượng lái xe.
Hai chị em L. và H. sau đó được người thân đến sơ cứu với vết thương do đạn bắn vào chân.
Bước đầu, Công an TP Biên Hòa đã thu được 2 vỏ đạn, lấy lời khai nạn nhân và các nhân chứng liên quan để điều tra.