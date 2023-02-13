Rùng mình trước lời khai của đối tượng hiếp dâm, giết người dã man tại trạm xăng bỏ hoang ở Đồng Tháp

Xã hội 13/02/2023 11:24

Sau gần 7 giờ đồng hồ tích cực điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lâm Văn Mai đối tượng được cho là đã hiếp dâm rồi giết người.

Theo thông tin từ Zing cho biết vào ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Lâm Văn Mai (SN 1981, ngụ phường An Bình B, TP Hồng Ngự) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra, sáng 12/2, Công an TP Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại cây xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A.

Công an TP Hồng Ngự khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác điều tra ban đầu, nạn nhân là phụ nữ khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch.

Rùng mình trước lời khai của đối tượng hiếp dâm, giết người dã man tại trạm xăng bỏ hoang ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Lâm Văn Mai tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), đến 15h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Mai, đang lẩn trốn tại xã Tân Hương (huyện Châu Thành).

Thông tin từ báo Nhân Dân cho biết qua quá trình đấu tranh, đối tượng Lâm Văn Mai khai nhận vào khoảng 21 giờ, ngày 11/2 đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân tại địa điểm trên.

Được biết, đối tượng Mai đã có tiền án về hành vi hiếp dâm trẻ em, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 27/5/2022 trở về địa phương.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

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