Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân xe ô tô lao xuống sông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ Zing News vào sáng 13/2, đại diện UBND phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh, thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cầu Ka Long.

Ông Mễ Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Hòa Lạc, cho biết khoảng 0h ngày 13/2, chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger biển số Hà Nội (chưa rõ người điều khiển và số lượng người ngồi trong xe) lưu thông hướng từ đường Hùng Vương, phường Ka Long, về đường Trần Phú, phường Hòa Lạc.

Khi đến đầu cầu Ka Long, địa phận phường Hòa Lạc, ôtô bị mất lái đâm qua lan can cầu và rơi xuống sông Ka Long.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết tại hiện trường, chiếc xe bán tải nằm ở mép sông, bị hư hỏng toàn bộ phần đầu.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường phát hiện một người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện giao thông qua khu vực vẫn đảm bảo thông suốt.

"Hiện cơ quan Công an thành phố đang điều tra nhân thân người bị nạn cũng như nguyên nhân vụ việc, lúc nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí", vị lãnh đạo UBND TP Móng Cái nói.

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